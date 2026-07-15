/क्या पाकिस्तान से आजाद हो गया बलूचिस्तान? खुद को घोषित किया स्वतंत्र देश, वायरल हुआ लेटर

Viral Letter Balochistan: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चिट्ठी तेजी से वायरल हो रही है, जिसने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना की नींद उड़ा दी है. दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया है. 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' के नाम से जारी इस लेटर में कहा गया है कि बलूच लोगों ने अपने इलाके के 85 प्रतिशत हिस्से पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और उनका अपना नया झंडा व करेंसी भी तैयार है. हालांकि, इस वायरल दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने बलूचिस्तान में चल रहे लंबे संघर्ष को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है.
सोशल मीडिया पर जो लेटर घूम रहा है, उसमें बड़े-बड़े दावे किए गए हैं. लेटर के मुताबिक, बलूचिस्तान अब एक आजाद मुल्क बन चुका है जिसका नाम 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' रखा गया है. इस चिट्ठी में कहा गया है कि बलूचिस्तान ने अपना नया राष्ट्रगान 'मा चुकेन बलोचानी' अपना लिया है. इतना ही नहीं, बलूच लोगों की अपनी नई करेंसी भी आ गई है जिसका नाम 'बलूची फालुस' बताया जा रहा है. दावा यह भी है कि बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर अब वहां के स्थानीय लोगों का ही राज है.
संसाधनों पर कब्जे की बात
बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ इलाका है. वायरल लेटर में इस बात का खास जिक्र है कि अब इस क्षेत्र के खनिज, गैस और कोयले की खदानों पर बलूच प्रशासन का पूरा कंट्रोल है. लेटर में लिखा गया है कि वे अब रिपब्लिक के सोने और तांबे की खदानों को संभाल रहे हैं. इसके अलावा 150 से ज्यादा एक्टिव गैस फील्ड्स और 1200 से ज्यादा कोयला खदानें अब उनके कब्जे में हैं. इसी आधार पर वे दुनिया के बाकी देशों से बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं.
BREAKINGN NEWS
The Republic of Balochistan's Defense and Security Forces Have Secured 85% of Balochistan's Territory
13 July, 2026
Balochistan has declared its independence, adopted its national anthem, “"Ma Chukain Balochani," introduced its national flag, established… pic.twitter.com/sCUm7rSlye
— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) July 13, 2026
पाकिस्तानी सेना में बगावत?
इस लेटर का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के कई जवानों ने इस्तीफा दे दिया है और वे बलूच विद्रोहियों के साथ आ गए हैं. लेटर के अनुसार, बलूचिस्तान के पास भले ही लड़ाकू विमान, मिसाइल या टैंक न हों, लेकिन उनके पास अपनी जमीन का कंट्रोल है. दावा किया गया है कि बलूचिस्तान की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाकर करीब 5 लाख लोगों की फौज तैयार है, जो 2026 के अंत तक पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह खदेड़ देगी.
दुनिया से मदद की गुहार
बलूच गुटों का कहना है कि वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह मैसेज देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पड़ोसी देश माना जाए. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे अपनी जमीन या समुद्र का इस्तेमाल पाकिस्तान को क्षेत्रीय शांति बिगाड़ने के लिए नहीं करने देंगे. बलूचिस्तान की आजादी से पाकिस्तान का परमाणु ब्लैकमेल और आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.
बलूच नेता का बयान
इस पूरे मामले पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में हालात धीरे-धीरे उनके नियंत्रण में आ रहे हैं. पाकिस्तानी सेना जमीन पर अपनी पकड़ खो चुकी है और अब वह सिर्फ हवाई हमलों के भरोसे है. उन्होंने बताया कि पहले सिर्फ हथियारबंद लोग लड़ रहे थे, लेकिन अब आम जनता भी सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान छोड़ने के लिए कह रही है.
पाकिस्तान की बढ़ी मुश्किलें
बलूचिस्तान में पिछले कई सालों से अशांति का माहौल है. वहां के लोग लगातार पाकिस्तानी सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं. अगर आजादी का यह दावा सच साबित होता है, तो यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है. हालांकि, अभी तक इस वायरल लेटर पर पाकिस्तान सरकार या उनकी सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.