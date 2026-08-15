/बंद रहे बाजार-दुकानें, समारोह पर दागे गए रॉकेट-ग्रेनेड...बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस पर दिखा दिया आईना

Balochistan: 14 अगस्त को क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बड़े कमर्शियल इलाकों और बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं.द बलूचिस्तान पोस्ट ने कई जिलों और कस्बों से भी ऐसी ही रिपोर्ट दीं, जहां कमर्शियल गतिविधियां और लोगों की आवाजाही कम देखी गई. खबरों के अनुसार, कई इलाकों में लोग घरों के अंदर ही रहे, जबकि पाकिस्तानी फोर्स के कैंपों, सरकारी दफ्तरों और दूसरी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई. द बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि कई जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और अहम जगहों के आस-पास की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई.
उसने कहा कि सरकारी संस्थानों और पाकिस्तानी फोर्स ने क्वेटा में चुनिंदा जगहों पर बहुत सीमित समारोह आयोजित किए. इलाके के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा से जुड़ी कई घटनाएं भी सामने आईं. द बलूचिस्तान पोस्ट ने लोकल सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि क्वेटा की जरघून कॉलोनी में 14 अगस्त के एक समारोह पर कई रॉकेट और ग्रेनेड दागे गए, जिससे लगभग आठ धमाके हुए.
रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उसने कहा कि इस समारोह में काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) और फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) के बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी शामिल हुए थे.
इस बीच, बलोच नेशनल मूवमेंट (BNM) के चेयरमैन नसीम बलोच ने पाकिस्तान के बनने की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया और इस तारीख को बलूचिस्तान की आजादी खोने से जोड़ा.
उनके मुताबिक, जिन इलाकों से मिलकर आज का पाकिस्तान बना है, वहां देश बनाने के लिए कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ था. उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान का गठन ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, धार्मिक प्रतिनिधित्व की राजनीति और राजनीतिक समझौतों का नतीजा था. BNM चेयरमैन ने दावा किया कि बंटवारे की सबसे भारी कीमत बलोच राष्ट्र ने चुकाई.
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और बलूचिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौतों और बलोच राजनीतिक संघर्ष के लंबे दौर के बाद, बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था. उनके अनुसार, बलोच नेतृत्व बराबरी और आपसी समझौतों के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाना चाहता था. द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, यह संभावना तब खत्म हो गई जब 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया.
वहीं, भले ही पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक आजाद देश बन गया था, लेकिन उसकी राष्ट्रीय पहचान, संसाधनों, प्रतिनिधित्व और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर जो बुनियादी विरोधाभास 1947 में थे, वे 79 साल बाद भी वैसे ही गंभीर बने हुए हैं.
पाकिस्तान में असल में कोई भी प्रतिनिधि संस्था काम नहीं कर रही है, और बिना चुने हुए सरकारी तंत्र दूर-दराज के इलाकों में संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. राजनीतिक कार्यकर्ता आसिम सज्जाद अख्तर ने पाकिस्तान के प्रमुख अखबार 'डॉन' में लिखा है कि सत्ताधारी विचारधारा के समर्थक मौजूदा प्रांतों की जगह नए प्रशासनिक यूनिट बनाने की योजना बनाते हैं, जबकि वे उन सरदारों और नवाबों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जो अपने ही लोगों का हक मारते हैं.
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सेना से जुड़ी सत्ताधारी जमात ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे इलाकों के रसूखदार लोगों के साथ भी सत्ता साझा नहीं करती है. उन्हें अपनी पसंद की सरकार को कुछ साल तक सत्ता में बनाए रखने और फिर मौजूदा सरकार को हटाकर दूसरी सरकार लाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
पाकिस्तान के अधिकारियों ने देश के हाशिए पर रहने वाले इलाकों और वहां के परेशान लोगों पर एक ही तरह की दमनकारी नीति बार-बार लागू की है. अधिकारी विदेशी साजिश को खत्म करने के नाम पर दमन और शोषण करते हैं. हालांकि, समय के साथ पाकिस्तान के भीतर ही 'दुश्मन' बढ़ गए हैं. यह एक जर्जर व्यवस्था को दिखाता है जिसे छोटी सोच वाले शासक चला रहे हैं. वे सिर्फ सत्ता और दौलत चाहते हैं, जबकि देश के युवा बुनियादी मानवीय जरूरतों और आजादी से वंचित हैं.
अख्तर ने 'डॉन' में लिखा, 'तो फिर, पाकिस्तान के जटिल राष्ट्रीय मुद्दे के समाधान की क्या उम्मीदें हैं? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे बीच अभी भी कई लोग हैं जो असल मायने में उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इसके लिए हालात बनाना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हमें एक ऐसे बहु-राष्ट्रीय सामाजिक समझौते की जरूरत है जो पाकिस्तान के सभी समुदायों को बराबरी का दर्जा दे. प्रकृति से मिले संसाधनों का इस्तेमाल सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें आने वाली पीढ़ियां भी शामिल हैं. और हमारे पड़ोसियों के साथ शांति होनी चाहिए.'
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा था कि देश की मौजूदा शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और देश के सामने मौजूद समस्याओं को हल करने के काबिल नहीं है. पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में अपने संबोधन में, नकवी ने मौजूदा शासन व्यवस्था में सुधार के लिए राजनीतिक दलों के बीच बातचीत का आह्वान किया और नए प्रांत बनाने और प्रशासनिक सुधार लाने का प्रस्ताव रखा. 'डॉन' ने नकवी के हवाले से कहा, 'हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, वह फेल हो चुका है. इसके जरिए समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता.'
उन्होंने कहा कि अगर यह सिस्टम चलता रहा, तो पाकिस्तान 10 साल बाद भी उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करता रहेगा और इस बात पर जोर दिया कि सिस्टम को नए सिरे से शुरू करने (रीसेट) की जरूरत है. नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में यह 'फेल सिस्टम' 70 सालों से चल रहा है. 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने ज़िक्र किया कि खेती-बाड़ी वाला देश होने के बावजूद पाकिस्तान को गेहूं आयात करना पड़ रहा है.