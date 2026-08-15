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बंद रहे बाजार-दुकानें, समारोह पर दागे गए रॉकेट-ग्रेनेड...बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस पर दिखा दिया आईना

Pakistan News: 14 अगस्त को भले ही पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया हो. लेकिन बलूचिस्तान में ज्यादातर बाजार और दुकानों पर ताले नजर आए. लोग अपने घरों से निकले नहीं और सुरक्षाकर्मियों की तादाद को बढ़ाया गया.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 15, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:26 AM IST
बंद रहे बाजार-दुकानें, समारोह पर दागे गए रॉकेट-ग्रेनेड...बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस पर दिखा दिया आईना
Image Credit: सोशल मीडिया (X) बलूचिस्तान में 14 अगस्त के समारोह में लोगों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली.

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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