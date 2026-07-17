/आजाद मुल्क बनने की ओर बलूचिस्तान, 2027 में कराएगा अपनी पहली जनगणना, चौतरफा घिरी शहबाज सरकार

Balochistan Census 2027: दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे बलूचिस्तान ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी मजबूत नींव रखनी शुरू कर दी है. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, बलूचिस्तान गणराज्य साल 2027 में पूरे बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या और आवास जनगणना आयोजित करने की तैयारी कर रहा है.
इस ऐतिहासिक और देशव्यापी जनगणना का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान की आबादी का एक सटीक, प्रामाणिक और संपूर्ण रिकॉर्ड तैयार करना है. इसके जरिए नागरिकों की कुल संख्या, युवाओं की भागीदारी, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के आंकड़े जुटाए जाएंगे. यह डेमोग्राफिक डेटा बलूचिस्तान गणराज्य के लिए भविष्य में सबूतों पर आधारित शासन, राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मजबूत नींव का काम करेगा.
The Republic of Balochistan Will Conduct It’s First National Population And Housing Census In 2027
16 July, 2026
The Republic of Balochistan envisions conducting its first National Population and Housing Census in 2027 across the entire territory of… pic.twitter.com/WUr3HDCFaX
Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) July 16, 2026
इस राजनैतिक विकास के बीच, जमीनी मोर्चे पर भी पाकिस्तान सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान (PoB) के मस्तुंग इलाके में हुए एक भीषण हमले में कम से कम 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. इस दावे के बाद से पाकिस्तानी सैन्य खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और बलूचिस्तान पर अपना नियंत्रण खोने का डर इस्लामाबाद को सताने लगा है.
दूसरी ओर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में भी हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो चुके हैं. PoK में जनता की बगावत और जारी उग्र विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तान सरकार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं. खुफिया दस्तावेजों के अनुसार, पाकिस्तान ने वहां 8000 अतिरिक्त रेंजर्स की तैनाती की है. हैरान करने वाली बात यह है कि ये रेंजर्स उन भारी और आधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिनका इस्तेमाल अमूमन युद्ध के मैदान में दुश्मन देश के खिलाफ किया जाता है.
PoK इस वक्त पूरी तरह गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई हिंसक झड़पों और पुलिस फायरिंग में अब तक 12 पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं. कुल मिलाकर, पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान और कश्मीर दोनों मोर्चों पर चौतरफा घिर चुका है.