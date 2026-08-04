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Balochistan Independence Day: खंड-खंड में बंटेगा पाकिस्तान? बलूचिस्तान ने किया आजादी की तारीख का ऐलान, दुनियाभर के देशों से मांगा समर्थन

Balochistan Independence Day on August 11: बलूचिस्तान ने ऐलान किया है कि प्रतिवर्ष 11 अगस्त को वह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. बलूच नेताओं का दावा है कि पहली बार 11 अगस्त 1947 को ही बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया गया था. बलूचिस्तान ने दुनियाभर के देशों से समर्थन मांगा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 04, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:23 PM IST
Balochistan Independence Day: खंड-खंड में बंटेगा पाकिस्तान? बलूचिस्तान ने किया आजादी की तारीख का ऐलान, दुनियाभर के देशों से मांगा समर्थन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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