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Hindi Newsदुनियाईरान में हिंदुओं की आबादी न के बराबर, फिर भी मौजूद हैं भगवान विष्णु का भव्य मंदिर, अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच हो रही चर्चा

ईरान में हिंदुओं की आबादी न के बराबर, फिर भी मौजूद हैं भगवान विष्णु का भव्य मंदिर, अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच हो रही चर्चा

Bandar Abbas Lord Vishnu Mandir: ईरान की आबादी 9 करोड़ है, जिनमें 99.40 फीसदी मुस्लिम है. वहां हिंदुओं की आबादी लगभग ना के बराबर है, फिर भी हिंदू मंदिरों की मौजूदगी साफ देखी जा सकती है. प्यू की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 में ईरान में 20 हजार हिंदू थे. वहां कितने मंदिर हैं, उनकी क्या हालत है? आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:56 PM IST
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ईरान में हिंदुओं की आबादी न के बराबर, फिर भी मौजूद हैं भगवान विष्णु का भव्य मंदिर, अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच हो रही चर्चा

Iran Hindu Mandir: आज शायद ही कोई देश हो, जहां हिंदू आबादी न हो. ईरान युद्ध के बाद से खाड़ी देशों में बसे भारतीयों और हिंदुओं की भी खूब चर्चा हो रही है. भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यूएई जैसे देशों ने मंदिर बनाए हैं. लेकिन अब आपको ईरान के बारे में जो बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा. यूं तो ईरान में मंदिरों का कोई अधिकृत डाटा नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में आज भी 6 मंदिर हैं. उनमें से ईरान के बंदर अब्बास में बना विष्णु मंदिर करीब 150 साल पुराना है, जो आज भी भारत-ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों की याद दिलाता है.

ईरान में मंदिरों की बात करें तो तटीय शहर बंदर अब्बास विष्णु मंदिर के अलावा वहां श्री वेंकटेश्वर स्वामी का भी एक मंदिर हैं. माना जाता है विदेशों में जाने वाले वैष्णव व्यापारियों ने वहां की हुकूमत से बात करके अपने लिए पूजा का स्थल बनवाने की मंजूरी ली होगी.

बंदर अब्बास का ऐतिहासिक मंदिर

निर्माण भारतीय समुदाय के लोगों की ओर से करवाया गया था. यह मंदिर लगभग 100 साल से ज्यादा पुराना है. यह विष्णु मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है. ईरान के बंदर अब्बास शहर में बने इस मंदिर का निर्माण साल 1892 में हुआ था. मंदिर का निर्माण 1892 में मो. हसन खान साद-ओल मालेक के शासन के समय हुआ था. कहा जाता है मंदिर के निर्माण में भारतीय व्यापारियों का प्रमुख योगदान था.

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एक अन्य दावे के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक बंदर अब्बास में भगवान विष्णु को समर्पित करीब 130 साल पुराने इस हिंदू मंदिर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले भारतीयों ने बनाया था.

मंदिर की खासियत

मंदिर का निर्माण मूंगा पत्थर, मोर्टार, मिट्टी और लुई चाक से किया गया है. इस मंदिर में भगवान कृष्ण के भी कुछ चित्र उकेरे गए हैं. शास्त्रों में भगवान श्रीकृष्ण को विष्णु जी का आठवां और पूर्ण अवतार बताया गया है.

मंदिर की बनावट पूरी तरह से भारतीय वास्तुकला पर आधारित है. मंदिर का एक केंद्रीय वर्गाकार कक्ष है, जिसके ऊपर गुंबद भी है. मुख्य भवन के गुंबद पर 72 बुर्ज हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्राचीन हिंदू मंदिर की देखरेख और पूजा-पाठ में आने वाला खर्च 19वीं सदी के आखिरी वर्षों तक भारतीय व्यापारियों की ओर से किया जाता था. यह ऐतिहासिक मंदिर ईरान के अन्य प्रतिष्ठानों की शैली से काफी अलग है.

आज की तारीख में कैसा है स्टेटस?

आज की तारीख में बंदर अब्बास का ये प्राचीन विष्णु मंदिर अब बंद रहता है. हालांकि इस मंदिर की पहचान अब महज एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक के रूप में रह गई है. यानी अब इस मंदिर में पूजा-पाठ, आरती, हवन और भंडारा नहीं होता. मंदिर का ढांचा मौजूद है. मंदिर के निशान बाकी हैं. इस जगह का स्टेटस एक सनानती हिंदू पूजा स्थल का नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 20वीं शताब्दी के मध्य में जब अधिकांश भारतीय व्यापारी ईरान छोड़कर लौट गए, तो मूर्तियों को वापस भारत ले जाया गया. हालांकि ज़ी न्यूज़ ऐसे दावों की पुष्टि नहीं करता.

यह मंदिर भी मशहूर

ईरान में भारत के सहयोग से जो चाबहार पोर्ट बन रहा था. वहां भी एक हिंदू मंदिर है. इसको लेकर कहा जाता है कि गुजरात से आए हिंदू कारोबारियों ने इसका निर्माण करवाया था. इसका निर्माण भी 19वीं-20वीं शताब्दी के आस-पास हुआ था.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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