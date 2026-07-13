/डांस-गाने के बीच मचा मौत का तांडव! बैंकॉक के पब में भीषण आग, 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत

Bangkok Fire: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां डांस-गाने के बीच एक पब में भीषण आग लगने से पल भर में मातम पसर गया. जानकारी के अनुसार, जिले में स्थित 'Rong Beer Na Lat Phrao' पब में आधी रात को आग लगी और कम से कम 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. बचाव दल के अनुसार कई लोग जान बचाने की कोशिश में बाथरूम में फंस गए थे और कई दर्जन लोग घायल भी हुए हैं.
यह घटना सोमवार, 13 जुलाई 2026 की शुरुआती घंटों में हुई. अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ऑनलाइन साझा किए गए फुटेज में थाईलैंड की राजधानी के इस उत्तरी हिस्से में पब के सामने से विशाल लपटें उठती और काला धुआं आसमान में छाता हुआ दिखाई दिया. दमकल कर्मियों को इस आग पर काबू पाने में 35 मिनट का समय लगा. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविरकुल ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि बचाव कर्मियों ने 27 शव बरामद किए हैं और कई लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.