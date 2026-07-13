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डांस-गाने के बीच मचा मौत का तांडव! बैंकॉक के पब में भीषण आग, 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत

Bangkok Fire: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां डांस-गाने के बीच एक पब में भीषण आग लगने से पल भर में मातम पसर गया. जानकारी के अनुसार, पब में आधी रात को आग लगी और कम से कम 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 13, 2026, 01:12 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:25 AM IST
डांस-गाने के बीच मचा मौत का तांडव! बैंकॉक के पब में भीषण आग, 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Image Credit: बैंकॉक में भीषण आग से पसरा मातम, 27 लोगों की मौत (Social Media Screengrabs)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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