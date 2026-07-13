'मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को मरते देखा', चश्मदीद ने बताया बैंकॉक पब में लगी आग का भयावह मंजर

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया. हादसे के वक्त पब में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. वहां पर लोग म्यूजिक की धुन पर झूम रहे थे कि तभी वहां अचानक आग लग गई. आग फैलते ही वहां भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. इस हादसे में मौत का आंकड़ा 22 से पहुंचकर 30 तक जा पहुंचा है, जबकि बहुत से लोग झुलसने और आग की वजह से इकट्ठा हुए धुएं की वजह से दम घुटने से गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं.
हादसे के समय पब के बाहर खड़े एक 45 वर्षीय सुरिन जाइहार्न नाम के मोटरबाइक कैब ड्राइवर ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि शुरुआत में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आग लगने के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी. सुरिन ने बताया, 'मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को मरते देखा. चारों तरफ धुआं ही धुआं था. लोग चीख रहे थे और बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए.' प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कई लोग बाहर निकलने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़े.
बैंकॉक के पब में लगी भीषण आग में मौत का आंकड़ा 30 तक जा पहुंचा, आग लगने के बाद मच गई थी भगदड़ देखें वीडियो#FireInPub#BangkokPubFire pic.twitter.com/n8oGVPLcKX
dhruv seva trust (@DhruvSeva) July 13, 2026
कैब ड्राइवर सुरिन ने इस हादसे के बाद के मंजर के बारे में न्यूज एजेंस AFP को बताते हुए कहा, 'मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूं. मैंने कई लोगों को मरते देखा और जिन लोगों की मैंने मदद की, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वे कैसे हैं. आग में फंसे लोगों की शरीर से आग को बुझाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया गया.' पब के फेसबुक पेज पर की गई पोस्ट के मुताबिक, इस लाइव म्यूजिक वेन्यू में एक स्टेज, दो बार और एक किचन है, जिसमें कुल 300 से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह है. आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के लिए चार रास्ते (फायर एग्जिट) भी हैं.
लाओस के पर्यटक कान कुतिरात ने उस भयावह हादसे के बारे में न्यूज एजेंसी AFP को बताया, 'बार के भीतर अचानक ऐसा माहौल बन गया, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. अंदर मौजूद लोगों की तेज चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं और कुछ ही पलों में पूरे परिसर में अफरा-तफरी फैल गई.' कान ने इस घटना का एक वीडियो भी अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया, जिसमें देखा जा सकता है कि कई लोग घबराकर बाहर की ओर दौड़ रहे हैं. कुछ लोगों के कपड़ों में आग लगी हुई थी, जबकि बार के मुख्य दरवाजे से आग की ऊंची लपटें बाहर निकलती दिखाई दे रही थीं.
कान के मुताबिक, रविवार रात करीब 10 बजे वह बार में अकेले बैठे ड्रिंक कर रहे थे. तभी उनकी नजर स्टेज के पास उठते धुएं पर पड़ी. शुरुआत में उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में हालात इतने भयावह हो जाएंगे. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा. उस रात की तस्वीरें अब भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही हैं.'हादसे के दौरान कान ने हिम्मत दिखाते हुए एक महिला को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि वह और लोगों तक नहीं पहुंच सके. फेसबुक पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं सिर्फ एक व्यक्ति को ही बाहर निकाल पाया. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस है कि मैं और लोगों की मदद नहीं कर सका."
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में स्थित 'रोंग बीयर ना लाट फ्राओ' (Rong Beer Na Lat Phrao) नाम के एक पब में रविवार देर रात भीषण आग लगने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के वक्त पब में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, आग लगने से ठीक पहले स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलता दिखाई दिया. कुछ ही पल बाद बिजली गुल हो गई और फिर तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. इसके बाद आग ने तेजी से पूरे पब को अपनी चपेट में ले लिया.