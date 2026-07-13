/थाईलैंड में स्विटजरलैंड और गोवा जैसा हादसा, आगजनी में 27 की मौत; मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री

Bangkok Bar fire: 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात जब आप सो रहे थे, उस समय थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में भारत के गोवा की बार में आगजनी जैसा हादसा हुआ है. थाईलैंड की राजधानी बैंकाक की एक बार में भीषण आग लगने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. यह जानकारी थाई अधिकारियों के हवाले से दी गई है. इस भयानक हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव के कामों का जायजा लिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, आग लगने के दौरान कई लोग जान बचाने के लिए पब के बाथरूम के रास्ते निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धुएं और आग की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चरविरकुल भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने 27 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि कई अन्य लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं.
यह हादसा बैंकॉक के कटचक जिले की एक पॉपुलर इंटरटेनमेंट स्पॉट में हुआ. रविवार होने के चलते इस बार में लोगों की भारी भीड़ थी. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में लगभग 35 मिनट लगे. तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था.
प्रधानमंत्री अनुतिन चरविरकुल ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल हादसे के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है. वहीं मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है.
इसी तरह 2026 की शुरुआत में यानी नए साल के जश्न के दौरान दक्षिणी स्विट्ज़रलैंड के एक स्की रिसॉर्ट में बनी एक बियर बार में लगी भीषण आग में करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी. क्रांस-मोंटाना की 'ले कॉन्स्टेलेशन' बार में 40 लोगों की मौत के अलावा 115 अन्य लोग घायल हुए थे, जिनमें से कइयों की हालत गंभीर थी. आग नए साल के जश्न के दौरान रात करीब डेढ़ बजे लगी थी.
तब रीजनल गवर्नर मैथियास रेनार्ड ने बताया था कि ज्यादातर घायल गंभीर रूप से जले हुए हैं. 60 लोगों को वैले के सियोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसमें कई लोगों की हालत नाजुक थी.
आपको बताते चलें कि ऐसा ही एक भयानक हादसा दिसंबर 2025 में भारत के गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में हुआ था, जहां क्लब में लगी भीषण आग में मौजमस्ती करके छुट्टियां मनाने पहुंचे 25 लोग मारे गए थे. मृतकों में अधिकतर लोग नाइटक्लब के कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल थे.
नाइट क्लब अग्निकांड में जान गंवाने वाले पांच पर्यटकों में से चार दिल्ली और एक कर्नाटक से थे. नाइट क्लब के 20 लोगों की भी दुर्घटना में मौत हो गई है. इनमें उत्तराखंड के 5, झारखंड और असम के तीन-तीन, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दो-दो और पश्चिम बंगाल का एक शख्स शामिल हैं. बीती रात थाईलैंड की बार में लगी आग ने गोवा और स्विट्जरलैंड के हादसों की बुरी यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया है.