बांग्लादेश में 12 करोड़ 77 लाख मतदाता, 60 पार्टियां और 2,034 उम्मीदवाद; फिर भी सिर्फ 80 हिंदू-अल्पसंख्यक कैंडिडेट, 2026 चुनाव में किसने दिया सबसे अधिक टिकट? पूरी डिटेल्स

बांग्लादेश में 12 करोड़ 77 लाख मतदाता, 60 पार्टियां और 2,034 उम्मीदवाद; फिर भी सिर्फ 80 हिंदू-अल्पसंख्यक कैंडिडेट, 2026 चुनाव में किसने दिया सबसे अधिक टिकट? पूरी डिटेल्स

How Many Hindus Candidate In Bangladesh Elections 2026: पूरी दुनिया की नजरें इन दिनों बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर टिकी हैं. सबसे बड़ी बात इस बार के चुनाव में मात्र  80 हिंदू-अल्पसंख्यक कैंडिडेट उतरे हैं. जबकि बांग्लादेश में 12 करोड़ 77 लाख से अधिक मतदाता हैं. तो आइए इस 2026 में होने वाले चुनाव में हिंदू-हिंदू-अल्पसंख्यक कैंडिडेट और उनसे जुड़ी सारी जानकारी समझते हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 10, 2026, 10:01 AM IST
बांग्लादेश में 12 करोड़ 77 लाख मतदाता, 60 पार्टियां और 2,034 उम्मीदवाद; फिर भी सिर्फ 80 हिंदू-अल्पसंख्यक कैंडिडेट, 2026 चुनाव में किसने दिया सबसे अधिक टिकट? पूरी डिटेल्स

How Many minority communities Candidate In Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश में चुनाव का माहौल गर्म है, 12 फरवरी 2026 को 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं. यह चुनाव 2024 में छात्र-आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद का पहला बड़ा चुनाव है.  शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया. अंतरिम व्यवस्था और यूनुस सरकार के दौर में कई इलाकों से मंदिरों पर हमले. हिंदू घरों और दुकानों में तोड़फोड़. धमकी और पलायन की आशंका जैसी खबरों ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया. जिसके बाद बांग्लादेश में यूनुस राज के जमाने में  हिंदू-अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और असुरक्षा की चर्चाएं को लेकर सवाल उठने लगे हैं. 

कुल 2,034 उम्मीदवारों में से सिर्फ 80 हिंदू-अल्पसंख्यक उम्मीदवार
ऐसे हालात में 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में जो डेटा  हिंदू-अल्पसंख्यकों का सामने आया है, उसके बाद हर कोई हैरान है. इस बार कुल 2,034 उम्मीदवारों में से सिर्फ 80 हिंदू-अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में हैं. इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में फिलहाल हिंदुओं के हालात कैसे हैं. अब समझते हैं बांग्लादेश चुनाव 2026 में  हिंदू-अल्पसंख्यकों की पूरी कहानी.

13वें संसदीय चुनाव में अल्पसंख्यकों को किटने मिले टिकट?
बांग्लादेश में होने वाले 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में अल्पसंख्यक समुदायों से कुल 80 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इनमें 12 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जबकि 10 महिलाएं भी चुनाव लड़ रही हैं.

नामांकन से चुनाव तक का पूरा गणित समझें
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआत में 88 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था. जिनमें 5 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए थे, और 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए थे.इसके बाद 80 उम्मीदवार चुनावी रेस में बचे हैं.

22 राजनीतिक दलों ने उतारे अल्पसंख्यक प्रत्याशी
इस चुनाव में बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी समेत 22 राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े 68 उम्मीदवारों को टिकट दिया है. फिलहाल चुनाव आयोग में 60 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लेकिन अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित है और उसकी गतिविधियों पर रोक लगी हुई है.

बीएनपी और जमात की बड़ी चाल
बीएनपी ने इस बार 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे हैं. इनमें पार्टी के दो दिग्गज नेता भी शामिल हैं. वहीं जमात-ए-इस्लामी ने पहली बार किसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट दिया है.

वाम दल अल्पसंख्यकों को टिकट देने में सबसे आगे
अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारने में वामपंथी दल सबसे आगे हैं.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश (CPB) ने सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवार उतारे हैं.
BASAD (मार्क्सिस्ट) – 7 उम्मीदवार
BSD – 6 उम्मीदवार
यह साफ दिखाता है कि वाम दल अल्पसंख्यकों को राजनीतिक मंच देने में ज्यादा सक्रिय हैं.

10 महिलाएं भी मैदान में
इस बार अल्पसंख्यक समुदाय की 10 महिलाएं भी चुनाव लड़ रही हैं.
इनमें से 1 निर्दलीय है, जबकि बाकी अलग-अलग दलों से जुड़ी हैं.

इस बार के चुनाव के बड़े आंकड़े
12.77 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता
42,779 मतदान केंद्र
60 पंजीकृत राजनीतिक दल
इन आंकड़ों के बीच अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की मौजूदगी चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रही हैं. 

चुनाव आयोग के आंकड़े बहुत डराते हैं?
 बांग्लादेश चुनाव आयोग (Election Commission of Bangladesh) के मुताबिक, 2026 के आम चुनाव में कुल 2,034 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें से करीब 4 प्रतिशत से भी कम उम्मीदवार हिंदू समुदाय से हैं, जबकि देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 7–8 प्रतिशत बताई जाती है.राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह असंतुलन सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व की गंभीर कमी को दिखाता है.

तख्तापलट के बाद बदले हालात?
शेख हसीना के सत्ता से हटने और राजनीतिक अस्थिरता के बाद से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं. मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय अखबारों में छपी रिपोर्ट्स में मंदिरों पर हमले, जबरन पलायन और डर के माहौल का जिक्र मिलता रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसी असुरक्षा के माहौल की वजह से कई हिंदू नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं.

क्या डर के कारण कम उम्मीदवार?
ढाका विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक, “आज समस्या यह नहीं है कि हिंदू नेता काबिल नहीं हैं, समस्या यह है कि माहौल उन्हें आगे आने का भरोसा नहीं देता.” ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी कठिन बताई जाती है, जहां चुनाव लड़ना सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत जोखिम भी बन जाता है.

वोटर ज्यादा, प्रतिनिधि कम—क्यों?
बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की संख्या करोड़ों में है. वे टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में बड़ी भूमिका निभाते हैं. फिर भी संसद तक पहुंचने वालों की संख्या हर चुनाव में सिमटती जा रही है. यह सवाल अब सिर्फ हिंदू समुदाय का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा सवाल बन गया है. अब 2026 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि बांग्लादेश का लोकतंत्र कितना समावेशी है. अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो अल्पसंख्यकों की राजनीतिक आवाज और कमजोर होती जाएगी.

अल्पसंख्यकों की राजनीतिक जरूरत: एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट निर्मल रोसारियो ने prothomalo.com को बताया, "अगर अल्पसंख्यक राजनीतिक फैसलों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उनके अधिकार, विकास और अस्तित्व की रक्षा नहीं हो पाएगी.उन्हें चुनाव और राजनीति में ज्यादा सक्रिय होना चाहिए." ये बात सही लगती है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे देश में अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, लेकिन उनकी वोट बैंक अहम है. 

2026 में चुनाव आयोग के मुख्य डेटा
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल सीटें: 300 (सिंगल-मेंबर निर्वाचन क्षेत्रों से चुनी जाती हैं, जबकि 50 महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें बाद में पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर आवंटित होती हैं). कुल उम्मीदवार लगभग 2,034 तक बताया गया है. ये 298 निर्वाचन क्षेत्रों में लड़ रहे हैं. कुल 305 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया. जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स: 127,711,793 (जिनमें 64,825,361 पुरुष, 62,885,200 महिलाएं और 1,232 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं). इसमें 1,351,375 पोस्टल बैलट वोटर्स भी हैं (584,347 देश में और 767,028 विदेश में). यह 2024 से ज्यादा है, जहां 11.96 करोड़ वोटर्स थे. पोलिंग स्टेशन: 42,766 से 42,779. पहली बार पोस्टल बैलट का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें एक्सपैट्रिएट बांग्लादेशी भी वोट डाल सकते हैं. 

किन पार्टियों के बीच मुख्य लड़ाई
यह चुनाव मुख्य रूप से "बाइपोलर कंटेस्ट" है, यानी दो बड़े धड़ों के बीच. अवामी लीग के बाहर होने से राजनीतिक मैदान खुला है:

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP): सबसे बड़ा प्लेयर, 285-288 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. ये 10 पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है. तारिक रहमान (खालिदा जिया के बेटे) की अगुवाई में ये सेकुलर इमेज बनाने की कोशिश कर रही है. ओपिनियन पोल्स में 33-35% सपोर्ट. 

जमात-ए-इस्लामी और 11 पार्टी अलायंस: जमात ने 243 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं. ये NCP (नेशनल सिटीजन पार्टी) के साथ मिलकर लड़ रही है, जिसमें कुछ गैर-इस्लामी पार्टियां भी हैं. ओपिनियन पोल्स में 30-34% सपोर्ट. पहली बार अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट दिया.

अन्य प्रमुख पार्टियां: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश (CPB): 65 सीटों पर, लेफ्ट डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा (कुल 149 सीटों पर).
जतिया पार्टी (JaPa): कुछ सीटों पर, लेकिन छोटा रोल.

इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश: अलग से लड़ रही.
इंडिपेंडेंट्स: 100 से ज्यादा, जो लोकल इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं.
कुल 50 पार्टियों से कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई BNP और जमात अलायंस के बीच है. 

कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टियां
BNP: 285-288 सीटों पर.
जमात-ए-इस्लामी: 243 सीटों पर.
CPB और लेफ्ट फ्रंट: 149 सीटों पर (CPB अकेले 65).
अन्य पार्टियां जैसे जतिया पार्टी, BSD, BASAD आदि छोटी संख्या में सीटों पर.
कुल 298 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव, जहां औसतन 6-7 उम्मीदवार प्रति सीट हैं. कुछ इलाकों जैसे खुलना-1 में ज्यादा कॉम्पिटिशन.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Bangladesh Elections 2026

