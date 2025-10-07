Advertisement
Hindi Newsदुनिया

Bangladesh: 'नहीं दिया शापला तो भुगतने होंगे नतीजे', चुनाव चिन्ह विवाद के बीच बांग्लादेश की इस पार्टी की धमकी

Bangladesh Election:  यह टिप्पणी चुनाव आयोग (ईसी) के उस हालिया निर्देश के बाद आई है जिसमें एनसीपी को 50 विकल्पों में से अपना चुनाव चिन्ह चुनने को कहा गया था. इन विकल्पों में पार्टी की ओर से मांगा गया "शापला" शामिल नहीं था.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:47 PM IST
Bangladesh: बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं. इस बीच इलेक्शन सिंबल को लेकर एक बड़ी पार्टी ने चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया है. नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने चेतावनी दी है कि अगर उसे शापला (वाटर लिली यानी नील कमल) चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया तो अगले साल होने वाले चुनावों पर इसके दूरगामी परिणाम पड़ सकते हैं.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह टिप्पणी चुनाव आयोग (ईसी) के उस हालिया निर्देश के बाद आई है जिसमें एनसीपी को 50 विकल्पों में से अपना चुनाव चिन्ह चुनने को कहा गया था. इन विकल्पों में पार्टी की ओर से मांगा गया "शापला" शामिल नहीं था.

एनसीपी बोली- अगर मांग पूरी नहीं हुई तो...

बांग्लादेश के बड़े न्यूजपेपर, द डेली स्टार से बात करते हुए, एनसीपी के मुख्य समन्वयक नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीकों से एक स्वतंत्र और संवैधानिक चुनाव आयोग बनाने की दिशा में काम करेगी.

पटवारी ने कहा, "अगर एनसीपी को शापला चिन्ह नहीं मिलता है, तो इसका चुनाव पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा. एक स्वतंत्र आयोग के बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते. अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, तो सड़कों पर खून-खराबा होगा. लेकिन हम इससे बचने की कोशिश करेंगे. अगर हम मुश्किल में पड़ गए, तो हमारे पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा." "अगर हमें इस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से एक स्वतंत्र और संवैधानिक चुनाव आयोग बनाने के लिए काम करेंगे. हम अपनी मांगों को पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे और राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे."

इस बीच, सोमवार को राजशाही में कहा, एनसीपी के मुख्य संयोजक सरजिस आलम ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव शापला चुनाव चिन्ह के तहत लड़ेगी.
सरजिस ने चुनाव आयोग से एनसीपी को शापला सिंबल देने से इनकार करने के बजाय अपनी नीतियों पर फिर सोचने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि एनसीपी को यह चुनाव चिन्ह हासिल करने से रोकने वाली कोई कानूनी बाधा नहीं है.

शापला को बनाएंगे अपना चुनावी चिन्ह

एनसीपी नेता ने कहा, "हमारी टीम ने इस पर लंबे समय तक काम किया और सभी कानूनी पहलुओं पर सोच विचार किया. चुनाव और चुनाव चिन्ह से जुड़े विशेषज्ञों और कानूनी पेशेवरों से परामर्श के बाद, हमने शापला को अपना चुनाव चिन्ह अपनाने का फैसला किया."

उन्होंने आगे कहा, "यहां कोई कानूनी बाधा नहीं है. अगर चुनाव आयोग मनमाने ढंग से काम करता है या दबाव में आकर हमें शापला चुनाव चिन्ह देने से इनकार करता है, तो हम मानेंगे कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में उसने अपना चरित्र खो दिया है. अगर ऐसा होता है, तो चुनावी प्रक्रिया में हमारा विश्वास कम हो जाएगा. लेकिन हमें विश्वास है कि हमें शापला चुनाव चिन्ह मिल जाएगा और एनसीपी इसके तहत चुनाव लड़ेगी."

बांग्लादेश अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बढ़ती अनिश्चितता और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है. छात्र नेताओं ने पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मुहम्मद यूनुस और कई अन्य कट्टरपंथी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम किया था.

(इनपुट-IANS)

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

bangladesh

