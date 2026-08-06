'अपनी सरजमीं से न उगलवाएं जहर', शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत पर भड़का बांग्लादेश, कहा- उनके लिए अब कोई स्थान नहीं

बताते चलें कि तारिक रहमान सरकार की यह प्रतिक्रिया शेख हसीना के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने इस साल दिसंबर में अपने वतन लौटने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि वे गिरफ्तारी, जेल या अपनी जान के खतरे सहित किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं. बांग्लादेश छोड़ने के बाद नई दिल्ली से अपनी पहली वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब उनके समर्थक और देशवासी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो वह विदेश में नहीं रह सकतीं.