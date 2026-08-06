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'अपनी सरजमीं से न उगलवाएं जहर', शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत पर भड़का बांग्लादेश, कहा- उनके लिए अब कोई स्थान नहीं

Bangladesh on Sheikh Hasina: दिल्ली में शेख हसीना की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बांग्लादेश बुरी तरह भड़क गया. उसने इस पर भारत से आपत्ति जताते हुए कहा कि ढाका को इससे निराशा हुई है. उसने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अब शेख हसीना के लिए कोई स्थान नहीं है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 06, 2026, 05:15 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:15 AM IST
'अपनी सरजमीं से न उगलवाएं जहर', शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत पर भड़का बांग्लादेश, कहा- उनके लिए अब कोई स्थान नहीं

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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