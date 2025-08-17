'यह मुल्क सबका है...' जन्माष्टमी समारोह में आए बांग्लादेश के आर्मी चीफ, क्या भर पाएगा अत्याचार की आग में जले हिंदुओं का जख्म?
'यह मुल्क सबका है...' जन्माष्टमी समारोह में आए बांग्लादेश के आर्मी चीफ, क्या भर पाएगा अत्याचार की आग में जले हिंदुओं का जख्म?

Bangladesh Janmashtami Celebrations: बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने ढाका में जन्माष्टमी समारोह में संयुक्त रूप से हिस्सा लिया और सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा का यकीन दिलाया. इस खास मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख तारीखी ढाकेश्वरी मंदिर के कैंपस में मौजूद रहे.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:58 PM IST
'यह मुल्क सबका है...' जन्माष्टमी समारोह में आए बांग्लादेश के आर्मी चीफ, क्या भर पाएगा अत्याचार की आग में जले हिंदुओं का जख्म?

Bangladesh: बांग्लादेश में जन्माष्टमी त्यौहार के मौके पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला. पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ इस मजहबी प्रोग्राम में पहुंचे और सभी मजहबों के लोगों की सुरक्षा का यकीन दिलाया. ढाका के ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर कैंपस से निकलने वाले केंद्रीय जन्माष्टमी जुलूस और प्रोग्राम में शनिवार को थलसेना प्रमुख जनरल वाकर-उज़-जमान ने कहा, 'यह मुल्क सबका है. यहां मजहब, जाति या कम्युनिटी की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा. आप बेखौफ होकर रहिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे.'

वहीं, इस खास मौके पर तीनों सेनाओं के  प्रमुख तारीखी ढाकेश्वरी मंदिर के कैंपस नेवी चीफ एडमिरल एम. नज़मुल हसन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और 9वीं इन्फेंट्री डिविजन के जीओसी मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान भी मौजूद रहे.  स्थानीय मीडिया ने उनकी एकजुट मौजूदगी को हिंदू नेताओं द्वारा एक अभूतपूर्व कदम बताया. पिछले साल अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस की नियुक्ति के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुईं. खासतौर पर इस हिंसा में हिन्दूओं को टारगेट किया गया. उनके घरों और मंदिरों को आगे के हवाले कर दिया गया. 

बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ घटनाएं

दरअसल, बांग्लादेश में पिछले साल पांच अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई थी. तब से देश में अल्पसंख्यक समुदायों खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाने की लगातार घटनाएं हुईं. अल्पसंख्यकों के संगठन हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुतबाकि,  बांग्लादेश में पिछले 330 दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की करीब ढाई हजार घटनाएं  दर्ज की गईं. इसमें अल्पसंख्यक समुदायों ने 2,442 घटनाओं का सामना किया.

जनरल जमान हिन्दू समुदाय से किया ये वादा

जनरल जमान ने सेना की भूमिका को बांग्लादेश की बहुलवादी पहचान की रक्षा के रूप में बताया. उन्होंने कहा, 'हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, पहाड़ी लोग और बंगाली, सभी सदियों से शांति से साथ-साथ रहते आए हैं. आप हमसे जो भी सहयोग चाहेंगे, इंशाअल्लाह, हम उसे मुहैया करेंगे.' जबकि, एडमिरल हसन ने भी जनरल जमान के भाषण को दोहराते हुए जोर दिया कि जन्माष्टमी सिर्फ एक मजहबी मौके नहीं, बल्कि 'अमन, सद्भाव और इंसानियत' का आह्वान है. भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का हवाला देते हुए, उन्होंने इंसाफ, समानता और शोषितों के साथ एकजुटता के मूल्यों पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'दुनिया को इस जुलूस को इस बात के प्रमाण के रूप में देखना चाहिए कि बांग्लादेश सद्भाव की भूमि है.' उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा बल सभी मजहबी प्रोगाम की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे.'

'देश में एकता को बनाए रखना होगा'

एयर चीफ मार्शल खान ने पुराने ढाका में जॉयकाली मंदिर के पास बिताए अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि, 'मैं हिंदू और ईसाई दोस्तों के साथ पला-बढ़ा हूं. बचपन से ही हमने कभी मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया. इस एकता को बनाए रखना होगा. यह शांति और प्रगति के लिए जरूरी है.'

मुहम्मद यूनुस ने जन्माष्टमी शुभकामनाएं दीं 

इससे पहले, चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस ने हिंदू कम्युनिटी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं बांग्लादेश के सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखते हुए सद्भावना और भाईचारे को मजबूत करेंगी. 

;