 बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप, जेल में बंद नेताओं की दी जा रही यातनाएं, गुस्से से उबली हसीना की पार्टी
बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप, जेल में बंद नेताओं की दी जा रही यातनाएं, गुस्से से उबली हसीना की पार्टी

Bangladesh Politics: बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार पर आवामी लीग पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि जेल में बंद उनके नेताओं के साथ दुराचार किया जा रहा है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:58 PM IST
बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप, जेल में बंद नेताओं की दी जा रही यातनाएं, गुस्से से उबली हसीना की पार्टी

Bangladesh News: बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने मुहम्मद यूनुस की अतंरिम सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी के नेताओं का कहना है कि देश की जेलों में आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खासतौर पर महिलाओं को शारीरिक और मानसिक अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है. साथ ही उन्हें झूठे मुकदमे को लेकर परेशान भी किया जा रहा है.  पार्टी ने मोहम्मद यूनुस पर भड़ास निकालते हुए कहा कि गैरकानूनी शासक, हत्यारा-फासीवादी यूनुस और उसके गुर्गे अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अत्याचार और उत्पीड़न करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. 

नेताओं के साथ हो रहा दुराचार 

अवामी लीग ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत पार्टी के सभी स्तरों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे और उत्पीड़नकारी मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पार्टी नेताओं को बिना वजह जेलों में ठूंसा जा रहा है. वहीं कई को यातनाओं के जरिए मार दिया गया और उनके साथ लगातार अमानवीय शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जा रहे हैं. पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा,' अब इस गैरकानूनी शासक ने जेलों में महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अत्यंत क्रूर, बर्बर यातनाओं के नए तरीके अपनाए हैं. जब वे जेल अधीक्षक से किसी मुद्दे पर बात करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें शारीरिक रूप से अपमानित किया जाता है. वहीं विरोध करने पर उन्हें गार्डों और अन्य कैदियों का इस्तेमाल करके अपमानजनक अत्याचार और यातना दी जाती है.' 

झूठे मुकदमे में किया गया गिरफ्तार 

अवामी लीग के मुताबिक उत्पीड़न को बढ़ाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश के अलग-अलग हिस्सों में झूठे और बनावटी मुकदमों  में गिरफ्तार दिखाकर विभिन्न जेलों में स्थानांतरित किया जा रहा है. पार्टी ने घिनौनी यातना और उत्पीड़न की निंदा करते हुए कहा,' ऐसे भयानक अत्याचारों की कहानियां किसी भी सही दिमाग वाले व्यक्ति की अंतरात्मा को घायल कर देंगी और उनकी सामूहिक आक्रोश इस अत्याचारी, हत्यारी-फासीवादी यूनुस गुट के खिलाफ निर्णायक जवाब देगा.' 

आवामी लीग का फूटा गुस्सा 

बता दें कि हाल ही में अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर देशभर की जेलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्रूर यातना और हत्या को लेकर हमला बोला था. पार्टी ने कहा,' गैरकानूनी और गैर-संवैधानिक सरकार के आदेश पर जेल अधिकारियों ने अवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्रूरता से यातनाएं देकर मार डाला.' जुलाई 2025 में अवामी लीग ने अंतरिम सरकार से पार्टी के कम से कम 24 सदस्यों की हिरासत में मौतों की पूर्ण, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने की मांग की थी, जो यूनुस सरकार के सत्ता हथियाने के बाद हुईं. पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और न्याय के सभी रक्षकों से पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े होने और देशभर में हिरासत में मौतों की स्वतंत्र जांच की मांग की. (इनपुट -आईएएनएस)  

FAQ  

अंतरिम सरकार पर क्या आरोप लगा है? 

अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने का आरोप लगाया है, खासकर जेलों में महिला नेताओं के साथ बर्बर व्यवहार की बात कही गई है. 

कितने नेताओं की हिरासत में मौतें हुई हैं?

अवामी लीग के अनुसार, यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद पार्टी के कम से कम 24 सदस्यों की हिरासत में मौतें हुई हैं. इन मौतों की जांच की मांग की गई है. 

