Advertisement
trendingNow13115728
Hindi Newsदुनियापीएम बनते ही तारिक रहमान का बड़ा एक्शन, स्पाइसजेट नहीं यूज कर पाएगी बांग्लादेश का एयरस्पेस; क्यों लिया ऐसा फैसला?

पीएम बनते ही तारिक रहमान का बड़ा एक्शन, स्पाइसजेट नहीं यूज कर पाएगी बांग्लादेश का एयरस्पेस; क्यों लिया ऐसा फैसला?

बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है और तारिक रहमान नए पीएम बने हैं. इस बीच बांग्लादेश शासन ने भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट के खिलाफ एक बड़ा एक्सन लिया है. लंबित हवाई नेविगेशन शुल्क के कारण इस एयरलाइन कंपनी को बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम बनते ही तारिक रहमान का बड़ा एक्शन, स्पाइसजेट नहीं यूज कर पाएगी बांग्लादेश का एयरस्पेस; क्यों लिया ऐसा फैसला?

SpiceJet News: बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है और तारिक रहमान नए पीएम बने हैं. इस बीच बांग्लादेश शासन ने भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट के खिलाफ एक बड़ा एक्सन लिया है. लंबित हवाई नेविगेशन शुल्क के कारण इस एयरलाइन कंपनी को बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस कारण कुछ उड़ानों को हवाई मार्ग बदलकर यात्रा करनी पड़ रही है. इस कारण विमान में संभावित रूप से ईंधन की खपत बढ़ने की संभावना है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश के इस प्रतिबंध के कारण पूर्व की ओर से आने वाली कुछ उड़ानों कोअब लंबे मार्ग का चयन करना पड़ रहा है. फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि कोलकाता-गुवाहाटी और कोलकाता-इम्फाल मार्गों पर चलने वाले विमान बांग्लादेशी हवाई क्षेत्र से बच रहे हैं और इसके बजाय वैकल्पिक मार्गों से उड़ान भर रहे हैं.

एयरलाइन अधिक लागत से गुजर रही

बांग्लादेश की ओर से हवाई क्षेत्र में प्रवेश ना होने के कारण स्पाइसजेट के विमानों को लंबे मार्गों का चयन करना पड़ रहा है. अगर यह लंबे समय तक जारी रहता है, तो ईंधन की खपत और परिचालन खर्च में मामूली वृद्धि हो सकती है. नियमों के अनुसार, उड़ानों किसी देश का एयरस्पेस उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त करना महत्वपूर्ण मानी जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर आया है, जब एयरलाइन पहले से ही वित्तीय संकटों से गुजर रही है. पिछले साल दिसंबर की समाप्त तिमाही के लिए, स्पाइसजेट 269.27 करोड़ रुपये शुद्ध घाटा किया. 

यह भी पढ़ें: क्या है डिएगो गार्सिया? इसी जमीन के दम पर अमेरिका ईरान को कर सकता है नेस्तनाबूद? ब्रिटेन ने इसे बेच दिया तो अधमरी हो जाएगी ट्रंप की सेना!

 

एयरलाइन ने क्या कहा? 

इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पाइसजेट के प्रवक्ता का कहना है कि एयरलाइन इस मामले को सुलझाने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है. एयरलाइन के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि हम परिचालन और प्रक्रिया संबंधी मामलों, जिनमें नौवहन संबंधी शुल्क भी शामिल हैं, पर संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं. ये उद्योग के सामान्य मुद्दे हैं और हम इनका शीघ्र समाधान निकालने के लिए रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं. हमारी उड़ान सेवाएं अप्रभावित हैं और हम नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी निर्धारित सेवाएं जारी रखे हुए हैं. 

यह भी पढ़ें: US जंग का ऐलान होते ही ईरान, रूस-चीन तीनों ने कसी कमर! बंद कमरे में IAEA प्रमुख से की मीटिंग, न्यूक्लियर डील या आर-पार की होगी लड़ाई?

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

SpiceJet

Trending news

अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
Special Intensive Revision
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
Tax Chori
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
priyanka gandhi
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
West Bengal
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
Karnataka News
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
Gaganyaan Drogue Parachute
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
SC
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
Ghooskhor Pandat
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
ai artificial intelligence
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
jammu kashmir news
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी