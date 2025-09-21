बांग्लादेश में कब होंगे चुनाव? एक-दूसरे को काटने दौड़ी पार्टियां, इलेक्शन पर BNP ने लगाया बड़ा आरोप

Bangladesh News: बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं. उनपर पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में चुनाव करवाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, हालांकि स्थिति में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है. इस मुद्दे को लेकर अब खुद बांग्लादेश की वपक्षी पार्टियां खुलकर सामने आने लगी हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ( BNP) ने आम चुनावों में देरी की आशंका जताई है.

चुनाव में बाधा डालने का आरोप

BNP ने आरोप लगाया है कि कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात ए इस्लामी सड़क पर प्रदर्शनों समेत अन्य गतिविधियों से अगले साल 2026 में होने वाले आम चुनाव में बाधा डालने की कोशिश कर रही है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक शनिवार 20 सितंबर 2025 को ढाका में आयोजित एक युवा संवाद में BNP की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने जमात से पूछा कि अगर उसे सत्ता में वापसी का इतना भरोसा है तो वह चुनाव में बाधा डालने की कोशिश क्यों कर रही है? इसपर बांग्लादेशी मीडिया 'UNB'ने BNP नेता के हवाले से कहा,' शुक्रवार को देशभर में जमात और अन्य दलों की कुछ रैलियां हुईं. जमात नेताओं ने दावा किया है कि वे सरकार बनाएंगे, जबकि BNP विपक्ष में बैठेगी, लेकिन इसका फैसला करता कौन है? आप करते हैं या जनता? अगर आपको चुनाव में अपनी जीत पर इतना भरोसा है तो आप चुनाव में बाधा डालने के लिए एक के बाद एक बहाने बनाने के बजाय उसमें शामिल क्यों नहीं होते?'

ये भी पढ़ें- कभी ट्रंप के जन्मदिन पर कटते थे केक, चुनाव में जीत के लिए हुआ था हवन, अब क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति से खफा हुई हिंदू सेना?

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी ने की जमात की आलोचना

सलाहुद्दीन अहमद ने जातीय पार्टी और 14 दलों के गठबंधन पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए भी जमात की आलोचना की. उन्होंने कहा कि BNP जानती है कि जमात का असली मकसद राष्ट्रीय चुनावों को पटरी से उतारना है. BNP नेता ने जमात के दोहरे मानदंडों की भी निंदा की. उन्होंने कहा कि जनता देख रही है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) सिस्टम लागू करने, 14 दलों के गठबंधन और जातीय पार्टी पर प्रतिबंध लगाने सहित कई मांगों के लिए एक साथ चल रहे आंदोलन में उसने किस समूह का साथ दिया है. सलाहुद्दीन ने कहा कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है और किसी भी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीकों से ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने का अधिकार है. हम कहते रहे हैं कि ये मुद्दे अब भी बातचीत की मेज पर सुलझने का इंतजार कर रहे हैं तो क्या आप अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं?

ये भी पढ़ें- अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा, अब गुजराती महिला की गोली मारकर हत्या

जमात पर साधा निशाना

जमात पर निशाना साधते हुए बीएनपी नेता ने कहा,' अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें भी इसका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। क्या हम यही चाहते हैं?' उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये मुद्दे बातचीत की मेज पर सुलझें. इससे पहले गुरुवार 18 सितंबर 2025 को BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने जमात सहित कई कट्टरपंथी इस्लामी दलों के प्रदर्शनों की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि चुनाव में जनप्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने जैसी मांगों पर जोर देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. (इनपुट-आईएएनएस)

FAQ

BNP और जमात के बीच क्या तनाव है?

BNP ने जमात पर चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगाया है. जमात नेताओं ने दावा किया है कि वे सरकार बनाएंगे, जबकि BNP विपक्ष में बैठेगी, लेकिन BNP ने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी.

बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे?

बांग्लादेश में अगले आम चुनाव फरवरी या अप्रैल 2026 में होने की संभावना है.