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Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में ढाका से लौट रही बस पद्मा नदी में गिरी, हादसे में 16 लोगों की मौत; देखें मौत का LIVE Video

बांग्लादेश में ढाका से लौट रही बस पद्मा नदी में गिरी, हादसे में 16 लोगों की मौत; देखें मौत का LIVE Video

Bangladesh Bus Accident: अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद जब बस को निकाला गया तो 14 शव उसमें पाए गए, जबकि दो महिलाओं के शव गोताखोरों ने निकाले. अभी भी कई लोग लापता हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है. गोताखोर लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:29 AM IST
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बांग्लादेश में बस हादसा, कई लोगों की मौत
बांग्लादेश में बस हादसा, कई लोगों की मौत

बांग्लादेश से एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की खबर है. ढाका में ईद मनाकर लौट रहे लोगों की एक बस पदमा नदी में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 16 लोगों की जान चली गई है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए, जबकि प्रशासन ने भी तेजी से राहत और बचाव अभियान शुरू किया. सेना, पुलिस, अग्निशमन सेवा और तटरक्षक बल की टीमें मिलकर नदी में लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि अभी कई लोग लापता हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है. गोताखोर लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद खराब मौसम के बीच काफी मशक्कत के बाद बस को किसी तरह से क्रेन से बाहर निकाला गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि ये हादसा बुधवार (25 मार्च) की शाम सवा 5 बजे के आस-पास हुआ था. हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई. बस के नदी में गिरने के बाद मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई गई. 

 

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कैसे हुआ हादसा?

बुधवार शाम को बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के दौलतदिया टर्मिनल पर ईद मनाकर लौट रहे लोग एक बस में सवार होकर अपने घरों को जा रहे थे. तभी रास्ते में पड़ने वाली पद्मा नदी को पार करने के लिए बस को नाव पर चढ़ाने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान बस ड्राइवर की लापरवाही से बस संतुलन खो बैठी और सीधे नदी में जा गिरी. हादसे के बाद तुरंत प्रशासन हरकत में आया और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया. क्रेन की मदद से जब बस को नदी से बाहर निकाला गया तो उसमें 14 शव पाए गए. इसके बाद गोताखोरों ने भी दो महिलाओं के शव नदी से निकाले हैं. प्रशासन ने अब तक कुल 16 लोगों की मौत की पुष्टि की है. 

हादसे में कई लोग लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

इस हादसे में अभी भी कई लोग लापता हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है. सेना, पुलिस, अग्निशमन सेवा और तटरक्षक बल की टीमें मिलकर यह तलाशी अभियान चला रही हैं. हादसे के बाद कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए जबकि कुछ लोगों को बचा लिया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही बस नाव की ओर बढ़ी वो एक पोंटून से टकरा गई और उसका ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे नदी में जा गिरी. इस घटना से जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

बांग्लादेश सरकार ने दिए जांच के आदेश

इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. बस में सवार कई यात्री एक ही परिवार से थे, जो साथ सफर पर निकले थे, लेकिन यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी साबित हुई. बस के बाहर खड़े कुछ लोग तो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, मगर जो अंदर फंसे थे, वे पानी में ही समा गए. अपनों को आंखों के सामने खोने का दर्द वहां मौजूद लोगों के लिए असहनीय था और माहौल बेहद गमगीन हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तुरंत अधिकारियों से संपर्क कर पूरी जानकारी ली और मामले की जांच के आदेश दिए. उन्होंने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं.

यह भी पढ़ेंः 'US खुद से ही बातचीत कर रहा', ईरान की सेना ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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