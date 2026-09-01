/न त्योहारों की खुशियां, न बाजारों में रौनक... तारिक रहमान के बांग्लादेश में हराम हैं हिंदू पर्व? रद्द हुई जन्माष्टमी की छुट्टी

Bangladesh Hindu Holidays: जन्माष्टमी, नवरात्रि और दशहरा, दिवाली जैसे कई हिंदू त्योहार नजदीक आ रहे हैं. आमतौर पर इन त्योहारों में पब्लिक हॉलीडे होती है. पड़ोसी देश बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भी इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं. हालांकि, अब उनकी इन खुशियों पर बड़ा ग्रहण लगा है. इसकी वजह क्या है?
बांग्लादेश सरकार ने जन्माष्टमी के मौके पर मिलने वाली गवर्मेंट हॉलीडे कैंसिल कर दी है. ढाका में चट्टग्राम, सिलहट और ढाकेश्वरी मंदिर समेत कई मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन इस बार यहां इस त्योहार के लिए लोगों को आधिकारिक छुट्टी नहीं मिलेगी.
'ढाका ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में इस साल 2 जनवरी 2026 को ही सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी,बुद्ध पूर्णिमा और दुर्गाष्टमी की सरकारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गईं थी. इसको लेकर हिंदू जागृति समिति और इसकी अगुवाई में कई बांग्लादेशी हिंदुओं ने इसका भारी विरोध किया. वहीं, बांग्लादेशी अखबार 'प्रोथोम आलो' के मुताबिक, इस बार मंदिरों में जन्माष्टमी समारोह का आयोजन तो होगा, लेकिन 10 दिन पहले बाजारों में दिखने वाली रौनक गायब है.
बांग्लादेश में एक समय पर हिंदू त्योहारों के लिए मंदिरों में भारी उत्साह देखने को मिलता था. यहां कई जगहों पर बड़े-बड़े जुलूस निकलते थे, लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से यहां वैसी उमंग नहीं दिख रही है. वहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा के चलते सिलहट, खुलना,मीरपुर, कुमिला, जेसोर और ढाका में भी कोई जुलूस नहीं निकलेगा यानी इस बार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जन्माष्टमी का त्योहार फीका रहने वाला है.
सियासी उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से मंदिरों के लिए स्पेशल फोर्सेज तैनात किए जाएंगे. हालांकि, बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच के प्रवक्ता निहार हलदर ने कहा कि इन घटनाओं के बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय में डर है. कुछ मंदिरों में तो जनमाष्टमी पर शोभायत्रा निकाली जाएगी, लेकिन अधिकतर जगहों पर पहले जैसी रौनक नहीं रहेगी.