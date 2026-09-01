/न त्योहारों की खुशियां, न बाजारों में रौनक... तारिक रहमान के बांग्लादेश में हराम हैं हिंदू पर्व? रद्द हुई जन्माष्टमी की छुट्टी

बांग्लादेश में एक समय पर हिंदू त्योहारों के लिए मंदिरों में भारी उत्साह देखने को मिलता था. यहां कई जगहों पर बड़े-बड़े जुलूस निकलते थे, लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से यहां वैसी उमंग नहीं दिख रही है. वहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा के चलते सिलहट, खुलना,मीरपुर, कुमिला, जेसोर और ढाका में भी कोई जुलूस नहीं निकलेगा यानी इस बार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जन्माष्टमी का त्योहार फीका रहने वाला है.