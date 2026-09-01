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न त्योहारों की खुशियां, न बाजारों में रौनक... तारिक रहमान के बांग्लादेश में हराम हैं हिंदू पर्व? रद्द हुई जन्माष्टमी की छुट्टी

Bangladesh Cancel Janmashtami Holiday: बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से धार्मिक कट्टरता बढ़ती हुई नजर आ रही है. इस बीच मामला सामने आया है कि बांग्लादेश सरकार ने देशभर में हिंदू त्योहार जन्माष्टमी के मौके पर मिलने वाली छुट्टी कैंसिल कर दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 01, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:25 PM IST
न त्योहारों की खुशियां, न बाजारों में रौनक... तारिक रहमान के बांग्लादेश में हराम हैं हिंदू पर्व? रद्द हुई जन्माष्टमी की छुट्टी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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