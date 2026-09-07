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जमानत मिली, रिहाई नहीं! चिन्मय कृष्णदास पर मुकदमों की भरमार, हिंदू संगठन ने रहमान सरकार के खिलाफ भरी हुंकार

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी मोहम्मद यूनुस की कार्यकारी सरकार वाले एंटी हिंदू एजेंडे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. दिल्ली का साथ छोड़ चीन की गोद में बैठ रही ढाका सरकार की नई करतूत की बात करें तो हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास दो मामलों में जमानत मिलने के बावजूद अब तक सलाखों के पीछे हैं.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Sep 07, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:14 PM IST
जमानत मिली, रिहाई नहीं! चिन्मय कृष्णदास पर मुकदमों की भरमार, हिंदू संगठन ने रहमान सरकार के खिलाफ भरी हुंकार
Image Credit: चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई में रोड़े अटकाए जा रहे हैं (एएनआई)

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Shwetank Ratnamber

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'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

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