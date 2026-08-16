/क्या टल जाएगा बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान का भारत दौरा? नई दिल्ली के सामने इस शर्त पर अड़ा ढाका

बांग्लादेश ने कहा कि रहमान की संभावित यात्रा से जुड़ी प्रक्रिया शेख हसीना की ओर से नई दिल्ली में की गई खुली प्रेस वार्ता से खराब हो गई है, जबकि उन्हें बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल की ओर से मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है. वहीं, केंद्र ने स्पष्ट किया कि हसीना और बांग्लादेशी अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है. भारत ने पहले कहा था कि बांग्लादेश से हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में उसकी मांग अभी भी पेंडिंग है. बता दें कि साल 2024 में छात्रों के आंदोलन के बाद बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया. सरकार गिरने के बाद, वह भारत भाग गईं और तब से वह यहीं रह रही हैं.