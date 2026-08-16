/क्या टल जाएगा बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान का भारत दौरा? नई दिल्ली के सामने इस शर्त पर अड़ा ढाका

Bangladesh News: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपना पद संभालने के बाद 20-25 अगस्त 2026 के बीच भारत यात्रा पर आने वाले थे. इसके अलावा उन्हें सितंबर में BRICS सम्मेलन के लिए भी नई दिल्ली आमंत्रित किया गया है, लेकिन अब उनकी इन यात्राओं पर रोक लगती दिखाई दे रही है.
बांग्लादेश ने रविवार ( 16 अगस्त 2026) को कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा तब तक संभव नहीं है, जब तक नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और ढाका की ओर से वांछित अन्य भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाती. बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, दोनों देशों के अधिकारी पीएम रहमान की नई दिल्ली की द्विपक्षीय यात्रा की संभावना के बारे में कई हफ्तों से संपर्क में हैं.
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकेएम शाहिदुल करीम ने कहा कि 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में हसीना की सार्वजनिक बातचीत से चर्चा प्रभावित हुई थी. उन्होंने कहा,'हमारा मानना है कि इस यात्रा के लिए अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है. इस संबंध में हमने भारतीय अधिकारियों से शेख हसीना और अन्य भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के हमारे आग्रह पर तुरंत कार्रवाई करने और शहीद शरीफ उस्मान हादी के हत्यारों को हमारे द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंपने का अनुरोध किया है. हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं.'
बता दें कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उस्मान हादी की हत्या के आरोपी 2 लोगों को पश्चिम बंगाल पुलिस की STF ने मार्च 2026 में उत्तरी 24 परगना जिले के बोंगांव से गिरफ्तार किया था. बयान में आगे कहा गया,' हम दोहराते हैं कि हम संप्रभु समानता, राष्ट्रीय गरिमा, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ के आधार पर अपने पड़ोसियों समेत अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपनी बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करना जारी रखेंगे.'
बांग्लादेश ने कहा कि रहमान की संभावित यात्रा से जुड़ी प्रक्रिया शेख हसीना की ओर से नई दिल्ली में की गई खुली प्रेस वार्ता से खराब हो गई है, जबकि उन्हें बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल की ओर से मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है. वहीं, केंद्र ने स्पष्ट किया कि हसीना और बांग्लादेशी अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है. भारत ने पहले कहा था कि बांग्लादेश से हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में उसकी मांग अभी भी पेंडिंग है. बता दें कि साल 2024 में छात्रों के आंदोलन के बाद बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया. सरकार गिरने के बाद, वह भारत भाग गईं और तब से वह यहीं रह रही हैं.