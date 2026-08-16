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क्या टल जाएगा बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान का भारत दौरा? नई दिल्ली के सामने इस शर्त पर अड़ा ढाका

Bangladesh PM India Visit: बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जल्द इस महीने भारत की यात्रा करने वाले थे. हालांकि, अब उनकी इस यात्रा पर ग्रहण लगते दिखाई दे रहा है. इसको लेकर बांग्लादेश का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसने भारत के आगे कुछ शर्त रखी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 16, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:53 PM IST
क्या टल जाएगा बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान का भारत दौरा? नई दिल्ली के सामने इस शर्त पर अड़ा ढाका

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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