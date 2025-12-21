Advertisement
trendingNow13048355
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश संकट के बीच भारत सतर्क, पूर्व सेना प्रमुख बोले- आपस में जुड़ा है भारत और पड़ोसी देशों का भविष्य

बांग्लादेश संकट के बीच भारत सतर्क, पूर्व सेना प्रमुख बोले- आपस में जुड़ा है भारत और पड़ोसी देशों का भविष्य

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में हालिया तनाव के बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि भारत और पड़ोसी देशों का भविष्य आपस में जुड़ा है. उन्होंने सकारात्मक और स्थिर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हुए हालिया तनाव और हिंसा के बीच भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि भारत और उसके पड़ोसी देशों का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है. उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ सकारात्मक और स्थिर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी. नरवणे ने बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि भारत का ध्यान क्षेत्रीय सहयोग और संवाद पर केंद्रित है. उन्होंने बताया कि भारत ने हमेशा अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है. राजनीति में लोग बहुत सी बातें कहते हैं जो सच नहीं होतीं. हम सभी को पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता और इच्छा है.

उस्मान हादी की हत्या के बाद बढ़ा तनाव

बता दें, बांग्लादेश में अशांति 12 दिसंबर को छात्र नेता और इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बढ़ी. हादी को राजधानी ढाका के बिजोयनगर इलाके में गोली मार दी गई थी. 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. उनका अंतिम संस्कार बड़े जनसमूह की मौजूदगी में हुआ और परिवार की इच्छा के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: कवि काजी नजरुल इस्लाम और उस्मान हादी की विचारधारा अलग तो कब्र साथ क्यों?

उधर, मयमनसिंह में 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने सात और पुलिस ने तीन संदिग्धों को पकड़ लिया. आरोपी दीपू को कथित ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर हत्या करने और उनके शव को जलाने के मामले में शामिल हैं. इस घटना से बांग्लादेश में हिंसा फैल गई है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh violence

Trending news

'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: बीड में मतगणना केंद्र पर बवाल! पुलिस ने किया तेज लाठीचार्ज, माहौल हुआ तनावपूर्ण
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: बीड में मतगणना केंद्र पर बवाल! पुलिस ने किया तेज लाठीचार्ज, माहौल हुआ तनावपूर्ण
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!