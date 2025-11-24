भारत के पड़ोसी देश में डेंगू का कहर जारी, मरने वालों की संख्या हुई 364

Bangladesh Dengue News: बांग्लादेश में डेंगू से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. शनिवार और रविवार के बीच ही महज 24 घंटों में आठ और लोगों ने डेंगू की वजह से दम तोड़ दिया है. बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अनुसार शनिवार से रविवार सुबह तक करीब 778 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जिसके बाद बांग्लादेश में 2025 के डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 90 हजार 264 हो गई और डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 364 हो गई है. लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से घरों, बिल्डिंग साइट्स, स्कूलों और दूसरी जगहों से जमा पानी हटाने की हिदायत भी दी है. इसके अलावा सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है.



डेंगू का डंक

ढाका में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसमें मायमनसिंह डिवीजन में तीन, ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन में दो और बरिशाल, ढाका और चटगांव डिवीजन में एक-एक मरीज की मौत हुई. डीजीएचएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में डेंगू मरीजों में 62.3 प्रतिशत पुरुष और 37.7 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं. तो वहीं मरने वालों में 51.9 प्रतिशत पुरुष और 48.1 प्रतिशत महिलाएं थीं. बांग्लादेश में इससे पहले 2024 में डेंगू से 575 लोगों की जान गई थी जबकि, 2023 में डेंगू से 1705 लोगों की मौत हुई थी.

स्वास्थ्य विभाग की अपील

हालांकि, बांग्लादेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 6 नवंबर को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें एडीज मच्छर से होने वाले मामलों में बढ़ोतरी की बात कही गई थी. इस एडवाइजरी में उन्होंने लोगों को बुखार होने पर तुरंत मेडिकल मदद लेने का निर्देश दिया था. साथ ही बीमारी का संदेह होने पर किसी योग्य डॉक्टर की सलाह से पास के हेल्थ सर्विस सेंटर पर ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी थी. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश मंत्रालय को ये लगा कि जल्दी पता चलने और तुरंत इलाज से मरीजों को गंभीर दिक्कतों से बचने में मदद मिल सकती है. मंत्रालय की तरफ से जनता को बुखार आने या कुछ और दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने अपील की गई है. साथ ही किसी भी तरह के लक्षणों को नजरअंदाज न करने की हिदायत भी दी है.

इनपुट-आईएएनएस