बांग्लादेश में डेंगू के डंक से मरने वालों की संख्या 313 पहुंची लेकिन जल्द मिल सकती है राहत !

Bangladesh: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के महानिदेशक अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू संक्रमण के मामले पिछले साल की तुलना में ज्यादा हैं, लेकिन मृत्यु दर कम रही है. उन्होंने टाइफाइड टीकाकरण अभियान 2025 पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि संक्रमण के अनुपात में मौतें कम हुई हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:21 AM IST
बांग्लादेश में डेंगू के डंक से मरने वालों की संख्या 313 पहुंची लेकिन जल्द मिल सकती है राहत !

Bangladesh DGHS: बांग्लादेश में डेंगू बुखार का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार सुबह तक बीते 24 घंटों में छह और मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 313 हो गई है. यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसरा पिछले 24 घंटों में 1195 नए डेंगू मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. इसके साथ ही वर्ष 2025 में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 78543 तक पहुंच गई है.

ढाका में ज्यादा मरीज 
रिपोर्ट के अनुसार, नई मौतों में ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन में दो, ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन में दो और बरिशाल डिवीजन में दो मरीजों की जान गई है. फिलहाल, ढाका के कई अस्पतालों में 1150 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में 3337 मरीज भर्ती हैं.स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल डेंगू मरीजों में 62.3% पुरुष और 37.7% महिलाएं हैं. मृतकों में 52.7% पुरुष और 47.3% महिलाएं शामिल हैं.

मृत्यु दर कम 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के महानिदेशक अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू संक्रमण के मामले पिछले साल की तुलना में ज्यादा हैं, लेकिन मृत्यु दर कम रही है. उन्होंने टाइफाइड टीकाकरण अभियान 2025 पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि संक्रमण के अनुपात में मौतें कम हुई हैं. डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छरों के प्रजनन स्थलों और लार्वा को नष्ट किया जाए. लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए. ये व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, जिनकी उपेक्षा डेंगू नियंत्रण को मुश्किल बना देती है.

यह भी पढ़ें: एक दिन पहले हटा आतंकी लिस्ट से नाम, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने यूएस पहुंचे इस देश के राष्ट्रपति

महानिदेक का बयान

अबू जाफर ने बताया कि हमारे आंकड़े बताते हैं कि डेंगू से होने वाली 50 प्रतिशत से ज्यादा मौतें अस्पताल में भर्ती होने के पहले ही दिन हो रही हैं. इसका मतलब है कि मरीज देर से इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों में उचित प्रबंधन और त्वरित इलाज सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

