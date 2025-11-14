Advertisement
बांग्लादेश में थम नहीं रहा डेंगू से मौत का कहर, क्या है आंकड़े बढ़ने की असल वजह?

बांदलादेश में पिछले साल की तरह इस साल भी डेंगू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राहत की कमी नजर आ रही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:17 AM IST
बांग्लादेश में थम नहीं रहा डेंगू से मौत का कहर, क्या है आंकड़े बढ़ने की असल वजह?

Bangladesh Dengue Cases: बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है. देशभर में संक्रमण और मौतों में इफाजा देखा जा रहा है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, गुरुवार 13 नवंबर की सुबह तक 24 घंटों में इस बीमारी से 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे ममॉस्किटो बोर्न डिजीज से मरने वालों की तादात बढ़कर 326 पहुंच गई है.

अब तक कितने केस?
यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, इसी ड्यूरेशन के दौरान 833 नए मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिससे 2025 में डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 82,606 हो गई है.

कहां हुईं मौतें?
नई मौतें ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन में 1, ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन में 1 और राजशाही डिवीजन में 1 हुईं हैं. वहीं, वर्तमान में, ढाका के अस्पतालों में 1,063 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि देश भर के अस्पतालों में 3,332 मरीज भर्ती हैं.

जेंडर बेस्ड डेटा
डीजीएचएस की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल डेंगू के मरीजों में 62.4 फीसदी पुरुष और 37.6 फीसदी महिलाएं हैं. मरने वालों में 53.1 फीसदी पुरुष और 46.9 फीसदी महिलाएं थीं.
बांग्लादेश में 2024 में डेंगू के कारण कुल 575 लोगों की जान जा चुकी है.

पिछले साल से ज्यादा केस
9 अक्टूबर को, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के महानिदेशक अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू के मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक होगी. हालांकि, मृत्यु दर कम होगी. उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन और लार्वा को खत्म करने को अहम बताया.

क्यों हो रही हैं मौतें
उन्होंने कहा, "हमारे आंकड़े बताते हैं कि अस्पतालों में डेंगू से होने वाली 50 फीसदी से ज्यादा मौतें भर्ती होने के पहले ही दिन हो रही हैं. इससे पता चलता है कि मरीज भी देखभाल की तलाश में हैं. हम अस्पतालों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी, लापरवाही और चिकित्सा देखभाल में देरी, डेंगू से होने वाली मौतों की बढ़ती दर के बड़े कारण हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

bangladeshdenguedengue fever

