इस देश में डेंगू सुरसा की तरह लोगों को निगल रहा! अब तक 292 की मौत; 70 हजार से ज्यादा चपेट में

Bangladesh Dengue havoc: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है. जिसके चलते रोजाना बांग्लादेश में डेंगू से मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. मंगलवार को दर्ज हुई चार मौत से आंकड़ा अब 292 पहुंच चुका है. इतना ही नहीं बांग्लादेश में हालात अब ऐसे हो चले हैं कि डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इसके पीछे कारण डेंगू से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी है.

डेंगू बुखार का कहर

दरअसल बांग्लादेश में अब डेंगू से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 73923 हो चुका है. इसमें सबसे ज्यादा तेजी से राजधानी ढाका में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. बांग्लादेश में डेंगू बुखार के चलते अभी तक 1101 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है. इस जानकारी की पुष्टि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) की तरफ से की गई है.

सबसे ज्यादा ढाका में मामले

DGHS के अनुसार ढाका के अलग-अलग इलाकों में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इनमें ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन में 241, ढाका डिविजन में 208, ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन में 175 नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि की गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 575 लोग डेंगू की चपेट में आने से मारे गए थे. इतना ही नहीं 2023 में भी 1705 लोगों ने डेंगू के चलते जान गंवाई थी. हालांकि, 16 सितंबर को DGHS की तरफ से सभी सरकारी अस्पतालों को डेंगू मरीजों का इलाज करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए थे.

अस्पतालों को सख्त निर्देश

डीजीएचएस के निदेशक अबू हुसैन मोहम्मद मैनुल अहसान की तरफ से जारी किए गए निर्देशों में बांग्लादेश के सभी अस्पतालों को डेंगू के इलाज के लिए वार्ड बनाने और स्पेशल मेडिकल टीमें गठित करने को कहा था. इसके साथ सभी अस्पतालों से एनएस 1 टेस्ट और इमरजेंसी केयर के लिए दवाइयों की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया था. अस्पतालों में आने वाले डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों का इलाज और उनके लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ और अन्य डॉक्टरों के एक बोर्ड गठन की बात भी कही गई है. इस बोर्ड की जिम्मेदारी ओपीडी में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए लगाई जाएगी. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहर निगमों और नगर पालिकाओं को अस्पतालों के आसपास मच्छर मारने और साफ-सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं.