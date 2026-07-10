अचानक आई बाढ़ से डूबने लगा बांग्लादेश? चटगांव में सेना तैनात

भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों से आए तेज पानी के कारण चटगांव (चित्तगोंग) जिले में अचानक आई बाढ़ से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार ने 'इन एड टू सिविल पावर' के तहत सेना को तैनात किया है. यह जानकारी शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान में दी.
बयान के अनुसार, चटगांव के जिला आयुक्त के तत्काल अनुरोध पर बांग्लादेश सेना की 10वीं इन्फैंट्री डिवीजन और 24वीं इन्फैंट्री डिवीजन बाढ़ प्रभावित विभिन्न उपजिलों (उपज़िला) में खोज, बचाव और राहत अभियान चला रही हैं.
लगातार हो रही भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से आए पानी के कारण चटगांव के लोहागड़ा, सतकानिया, चंदनैश और बांशखाली उपजिले बुरी तरह जलमग्न हो गए हैं.
इस बाढ़ से इन क्षेत्रों के लगभग 4 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश सेना की 10वीं इन्फैंट्री डिवीजन ने प्रभावित इलाकों में आपातकालीन बचाव दल और आवश्यक उपकरण तैनात किए हैं.
इसके अलावा, मानसून की भारी बारिश के कारण बोआलखाली, हाथाज़ारी और फटिकछड़ी उपजिलों में भी भीषण बाढ़ आ गई है. इन क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की 24वीं इन्फैंट्री डिवीजन के जवानों को तैनात किया गया है.
आईएसपीआर ने कहा कि बांग्लादेश सेना फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार सर्च एंड रेस्क्यू (SAR) अभियान चला रही है. राहत सामग्री के व्यवस्थित वितरण और तेज़ बचाव अभियान को सुनिश्चित करने के लिए 24वीं इन्फैंट्री डिवीजन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तीन राहत शिविर भी स्थापित किए हैं.
बयान में ये भी कहा गया कि बांग्लादेश सेना हमेशा की तरह किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर आम लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. प्रभावित क्षेत्रों में हालात पूरी तरह सामान्य होने तक सेना का यह अभियान जारी रहेगा.