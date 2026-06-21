Save Bangladesh Hindus: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही लगातार हिंसा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामलों ने अब एक बड़े जनांदोलन का रूप ले लिया है. जानकारी के अनुसार, गैबांधा के पलाशबाड़ी में एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर भगवान राम की तस्वीर पर जूते मारने और ऐतिहासिक राधा-गोबिंद मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को खंडित करने की धमकी के बाद पूरे देश में तनाव फैल गया है. इस घटना के विरोध में राजधानी ढाका सहित देश के कई हिस्सों में हिंदू समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. प्रदर्शनकारियों ने इस गंभीर मामले में प्रशासन और सरकार की निष्क्रियता की कड़े शब्दों में निंदा की है.
शुक्रवार रात से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन शनिवार को और तेज हो गया. 'बांग्लादेश पूजा उद्जापन परिषद' और 'बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओइक्या परिषद' जैसे बड़े संगठनों के नेतृत्व में ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक विशाल विरोध रैली और ह्यूमन चेन (मानव श्रृंखला) बनाई गई. हिंदू नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ सांप्रदायिक तत्व जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश रच रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
आंदोलनकारियों ने सरकार को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई, तो पूरे देश में इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. रैली को संबोधित करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने बेहद भावुक और आक्रोशित लहजे में कहा कि हम यहां कोई घूमने आए विदेशी या बाहरी लोग नहीं हैं. हम इसी मिट्टी के नागरिक हैं. हमने इस बांग्लादेश के निर्माण के लिए अपना खून बहाया है और हमारे अपनों के बलिदान से यह देश हासिल हुआ है.
इस नफरती और बुरी ताकत को हमें हर हाल में रोकना होगा. नेताओं ने कहा कि वे अपने अधिकारों और धार्मिक सम्मान की रक्षा के लिए जान देने को भी तैयार हैं. देशव्यापी रैलियों में एकजुट होकर यह ऐलान किया गया कि बांग्लादेश के संविधान में मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और मूल निवासियों के बराबर अधिकार हैं. हिंदू संगठनों ने मांग की है कि सरकार तुष्टीकरण छोड़कर अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोके, वरना यह असंतोष एक राष्ट्रव्यापी नागरिक विद्रोह में बदल सकता है.