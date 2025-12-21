Advertisement
trendingNow13048592
Hindi Newsदुनियाअब ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से छेड़छाड़? शेख मुजीबुर हॉल का नाम रातों-रात बदला, और भड़का विवाद

अब ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से छेड़छाड़? शेख मुजीबुर हॉल का नाम रातों-रात बदला, और भड़का विवाद

usman hadi hall: बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद तनाव का माहौल है. ढाका यूनिवर्सिटी के शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर 'उस्मान हादी हॉल' कर दिया गया है, जबकि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से छेड़छाड़? शेख मुजीबुर हॉल का नाम रातों-रात बदला, और भड़का विवाद

usman hadi hall: छात्र से नेता बने शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में तनाव का माहौल है. अब तक हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीबुर रहमान हॉल के हॉल यूनियन ने इसका वास्तविक नाम बदलकर 'उस्मान हादी हॉल' कर दिया है. हॉल के बाहर लगे नेमप्लेट को हटाकर वहां हादी के नाम का नेमप्लेट लगा दिया गया है.

स्थानीय मीडिया के अनुसार जब हादी को 12 दिसंबर को गोली लगी थी, उसी समय कई छात्रों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की एक ग्रैफिटी म्यूरल (वॉल आर्ट) पर पेंट करते देखा गया था. इस वॉल आर्ट को इस हॉल की मेन बिल्डिंग पर खास तौर पर लगाया गया था. बांग्लादेशी अखबार द ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन (डीयूसीएसयू) के सांस्कृतिक मामलों के सचिव मुसद्दिक इब्न अली मोहम्मद ने बताया था कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे क्रेन की मदद से हॉल की नेमप्लेट हटा दी जाएगी.

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, स्थिति देखने से पता चला कि हॉल का असली नाम मिटाने का काम रात करीब 9:45 बजे शुरू हुआ था. बाद में, रात करीब 11:15 बजे, शेख मुजीबुर रहमान की ग्रैफिटी म्यूरल पर पेंट करने की कोशिशें शुरू की गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस सिलसिले में जब पूछा गया कि क्या हॉल काउंसिल ने नेमप्लेट हटाने और दीवार पर बनी पेंटिंग को मिटाने के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमति ली थी, तो हॉल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिमुर रहमान ने मीडिया को बताया, "छात्रों ने इसे हटाने की मांग की थी. इसलिए, हम छात्रों के फैसले के आधार पर इसे हटा रहे हैं." इस बीच, मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने मारे गए कट्टरपंथी नेता के आदर्शों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का वादा किया है. यूनुस ने समर्थकों को भरोसा दिलाया है कि हादी का विजन उनकी मौत के बाद भी जारी रहेगा. वह हादी के सपने को पूरा करेंगे.

बता दें, इस हादी के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसे लेकर उनके समर्थकों में काफी गुस्सा है. हादी के समर्थकों और इकबाल मंच ने यूनुस की अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर रविवार शाम तक हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार