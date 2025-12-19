जल उठा बांग्लादेश! एक्टिविस्ट की मौत के बाद भड़के दंगे, भारत के खिलाफ प्रदर्शन

Bangladesh violent protests: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. गुस्साए लोगों ने देश के दो बड़े अखबारों, प्रोथोम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला कर दिया है. इसके साथ ही चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने धरना भी दिया है.

दफ्तरों पर हमला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करवान बाजार इलाके में स्थित प्रोथोम आलो के दफ्तर पर गुरुवार रात करीब 12 बजे हमला शुरू हुआ, इसके कुछ देर बाद ही डेली स्टार के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया. डेली स्टार की इमारत में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग लाठियों से तोड़फोड़ कर रहे हैं और सड़कों पर आग जलाई गई है.

बताया जा रहा है कि इन हमलों के समय दोनों अखबारों के कुछ कर्मचारी अंदर ही फंसे रह गए थे. पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने का कोशिश किया.

कहा जा रहा है कि यह हिंसा इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है. हादी को बीते शुक्रवार ढाका के पुराना पलटन इलाके में गोली मार दी गई थी. वह बैटरी रिक्शा से चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावर ने पीछे से उन पर गोली चला दी. गोली उनके सिर में लगी और हालत बेहद गंभीर हो गई.

इलाज के दौरान हुई मौत

उन्हें पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इमरजेंसी सर्जरी की, इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर भेजा गया, लेकिन फिर भी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. शरीफ उस्मान हादी जुलाई आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे और आगामी राष्ट्रीय चुनाव में ढाका 8 सीट से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे थे. उनकी हत्या ने चुनावी माहौल को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है.

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत पर शनिवार, 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है. उन्होंने कहा कि इस दिन सभी सरकारी और निजी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा. सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह हादी की पत्नी और उनके इकलौते बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगी.

