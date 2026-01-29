बांग्लादेश चुनाव से पहले बढ़ा विवाद, बीएनपी ने जमात पर फासीवादी प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया आरोप

Bangladesh Election 2026: ताजा मामले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बुधवार को कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी पर आने वाले चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से फासीवादी प्रोपेगेंडा, राजनीतिक पाखंड और गुमराह करने वाली बातें फैलाने का आरोप लगाया है.

भ्रष्टाचार का वर्ल्ड चैंपियन

ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बीएनपी इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी के प्रवक्ता और पार्टी चेयरपर्सन के एडवाइजर महदी अमीन ने कहा कि जमात बीएनपी को भ्रष्टाचार का वर्ल्ड चैंपियन बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने इस आरोप को राजनीति से प्रेरित और सच्चाई से बहुत दूर बताया है.

वही पुराना फासिस्ट प्रोपेगेंडा

उन्होंने यह भी कहा कि 2001 से 2006 के बीच बीएनपी के समय में जब जमात के पास मंत्री पद और संसदीय सीटें थीं, तब उन्होंने भ्रष्टाचार पर कोई एतराज नहीं जताया था. बांग्लादेशी अखबार द ढाका ट्रिब्यून ने महदी के हवाले से कहा अब चुनाव के मैदान में, वे वही पुराना फासिस्ट प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं जो साफ तौर पर राजनीतिक पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है.

बता दें, महदी ने यह भी दावा किया कि जमात वोटरों को जन्नत के वादे, कुरान की कसम और वित्तीय फायदे देकर उन्हें प्रभावित करने के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठा रही है. जिन लोगों पर वोट खरीदने का आरोप है उनमें दूसरों को भ्रष्टाचार पर भाषण देने का भरोसा नहीं है.

चुनावी कोड का उल्लंघन

बीएनपी नेता ने चेतावनी दी कि इस तरह के काम चुनावी कोड का उल्लंघन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं. इसके साथ ही बीएनपी नेता ने चुनाव आयोग से गलत जानकारी फैलाकर और फासीवादी राजनीति को बढ़ावा देकर जनता के जनादेश को प्रभावित करने की कोशिशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है.

बांग्लादेश मुक्ति युद्ध

उन्होंने कहा कि बीएनपी जमात के अभियानों का पर्दाफाश करते हुए अपना राजनीतिक और संवैधानिक संघर्ष जारी रखेगी. इस हफ्ते की शुरुआत में बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ठाकुरगांव जिले के सदर उपजिला में बीडी हाई स्कूल ग्राउंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, जमात के खिलाफ, एक अप्रत्यक्ष चेतावनी जारी की और वोटरों से अपील की कि वे उन लोगों के लिए वोट देकर देश को बर्बाद न करें, जिन पर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाली सेनाओं के साथ सहयोग करने का आरोप है.

पाकिस्तानी आर्मी की मदद

फखरुल ठाकुरगांव-1 निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने फखरुल के हवाले से कहा, जिन लोगों ने आखिरी समय में भी पाकिस्तानी आर्मी की मदद की, वे आज देश चलाने के लिए वोट मांग रहे हैं. उन्हें वोट देकर देश को बर्बाद मत करो. हम 1971 की भावना को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पहचान उसी से बनती है. बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान के शोषण और दमन की वजह से हुआ था. हमने पाकिस्तान से लड़ाई की और आजादी हासिल की है.

