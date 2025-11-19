बांग्लादेश के चुनावी मैदान में नए प्लेयर NCP की एंट्री, कहा- बैलेट या बुलेट दोनों के लिए तैयार हैं

बांग्लादेश चुनाव आयोग ने फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले एक और पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया दिया है. EC के सीनियर सेक्रेटरी अख्तर अहमद ने बताया कि आयोग ने NCP के साथ-साथ बांग्लादेश समाजतनत्रिक दल (मार्क्सिस्ट) को भी पंजीकरण प्रदान कर दिया है.
Bangladesh Election: बांग्लादेश के चुनाव आयोग (EC) ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) को आधिकारिक तौर पर राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन दे दिया है. मंगलवार को EC के सीनियर सेक्रेटरी अख्तर अहमद ने बताया कि आयोग ने NCP के साथ-साथ बांग्लादेश समाजतनत्रिक दल (मार्क्सिस्ट) को भी पंजीकरण प्रदान कर दिया है.
इसके बाद जारी गजेट में कहा गया कि EC ने NCP को राजनीतिक पार्टी के तौर पर दर्ज करते हुए 'शापला कोली' (जल कुमुदिनी की कली) चुनाव चिन्ह दिया है. जबकि इससे पहले पार्टी ने अपने पुराने चुनाव चिह्न ‘शापला’ (जल कुमुदिनी) की मांग पर जोर दिया था लेकिन आयोग की तरफ से स्पष्ट जवाब न मिलने के बाद NCP ने ‘शापला कोली’ को स्वीकार करने का फैसला किया और घोषणा की कि वह फरवरी 2026 के चुनाव में सभी 300 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी.
ढाका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) एएमएम नसीरुद्दीन से मुलाकात के बाद NCP के चीफ कोऑर्डिनेटर नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा,'हमने शापला कोली स्वीकार कर लिया है. चिन्ह को लेकर सवाल जरूर हैं लेकिन आयोग से हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिला. उनकी मनमानी को देखते हुए हम चुनावी निशान पर अटक कर नहीं रह सकते. हमारा फैसला बड़े हित को प्राथमिकता देता है.'
EC की आलोचना करते हुए पटवारी ने आयोग को 'इंजीनियरिंग कमीशन' करार दिया और कहा,'यहां कई प्रक्रियाएं फेयर तरीके से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के जरिए होती हैं. हम इसी सिस्टम में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं.' उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि EC भविष्य में भी नागरिकों के साथ मनमानी कर सकता है.
पिछले हफ्ते पटवारी ने चेतावनी दी थी कि उनका संगठन देश में 'बैलेट रिवोल्यूशन या बुलेट रिवोल्यूशन' दोनों के लिए तैयार है. द डेली स्टार के मुताबिक पटवारी ने कहा,'अगर बांग्लादेश लोकतांत्रिक राह पर चला तो NCP बैलेट रिवोल्यूशन के लिए तैयार है लेकिन अगर खून बहाना पड़े, तो हम बुलेट रिवोल्यूशन के लिए भी तैयार हैं.'
बांग्लादेश अगले साल होने वाले चुनावों से पहले बढ़ती अनिश्चितता और राजनीतिक तनाव का सामना कर रहा है. जिन दलों ने पहले मुहम्मद यूनुस के साथ मिलकर शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार को चुनौती दी थी, वे अब सुधार प्रस्तावों को लेकर आपस में ही टकरा रहे हैं.