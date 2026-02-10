Advertisement
trendingNow13104376
Hindi NewsदुनियाBangladesh Elections 2026: दुनिया में पहला Gen-Z चुनाव! क्‍या बांग्‍लादेश में भारत की जगह चीन की हनक बढ़ेगी?

Bangladesh Elections 2026: दुनिया में पहला Gen-Z चुनाव! क्‍या बांग्‍लादेश में भारत की जगह चीन की हनक बढ़ेगी?

चीन, बांग्‍लादेश के मौजूदा हालात को अपने लिए अनुकूल मानता है. उसको लगता है कि भारत का दबदबा यहां कम हुआ है. लिहाजा अपने संबंध बढ़ाने के लिए उसने ढाका में अपने निवेश और कूटनीतिक पहुंच को बढ़ा दिया है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bangladesh Elections 2026: दुनिया में पहला Gen-Z चुनाव! क्‍या बांग्‍लादेश में भारत की जगह चीन की हनक बढ़ेगी?

12 फरवरी को बांग्‍लादेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं. इसको दुनिया का पहला Gen-Z चुनाव इसलिए कहा जा रहा है क्‍योंकि 2024 में इस युवा वर्ग के विद्रोह के कारण शेख हसीना की सत्‍ता का पतन हो गया था और उनको बांग्‍लादेश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा था. बांग्‍लादेश के चुनाव पर दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ एशिया के दोनों दिग्‍गज देशों भारत और चीन की पैनी नजर है.  

ड्रैगन का दांव

चीन, बांग्‍लादेश के मौजूदा हालात को अपने लिए अनुकूल मानता है. उसको लगता है कि भारत का दबदबा यहां कम हुआ है. लिहाजा अपने संबंध बढ़ाने के लिए उसने ढाका में अपने निवेश और कूटनीतिक पहुंच को बढ़ा दिया है. हाल ही में भारत के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर के पास एक ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए एक डिफेंस डील साइन की है. चीनी दूतावास के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक, चीनी राजदूत याओ वेन को अक्सर बांग्लादेशी नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों से मिलते हुए देखा जाता है. वे अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दोनों देशों के बीच दूसरे सहयोग पर बात करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

चीन एक दशक से ज्‍यादा समय से बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, जिसका सालाना दो-तरफ़ा ट्रेड लगभग $18 बिलियन है और कुल ट्रेड में चीनी सामान का इंपोर्ट लगभग 95% है. हसीना के जाने के बाद से चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया है.

नई दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सीनियर फेलो कॉन्स्टेंटिनो जेवियर ने कहा, 'चीन खुले तौर पर और पर्दे के पीछे, दोनों जगह अपना असर लगातार बढ़ा रहा है, और भारत-बांग्लादेश रिश्तों में संकट से फायदा उठा रहा है.' 'चीन अमेरिका के घटते जुड़ाव और ट्रंप के टैरिफ वॉर का भी फायदा उठा पाया है और खुद को एक ज्‍यादा भरोसेमंद इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर खड़ा कर पाया है.'

एनालिस्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश के चीन के साथ रिश्ते मज़बूत होते रहने की उम्मीद है क्योंकि यह ज़्यादा बड़े इकोनॉमिक फायदे देता है. इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के थॉमस कीन ने कहा, 'अगर ढाका और नई दिल्ली चीजों को पटरी पर नहीं ला पाते हैं, तो बांग्लादेश में अगली सरकार के लिए बीजिंग के साथ पूरी रफ़्तार से आगे बढ़ने के ज्‍यादा फायदे होंगे.' 

बांग्लादेश में चुनाव के दिन ही रेफरेंडम क्यों? जनता से जबरदस्ती 'हां' कहलवाने के लिए बेशर्म यूनुस सरकार ने झोंक दी पूरी सरकारी मशीनरी?

भारत को इग्‍नोर करना मुश्किल

हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि चीन के साथ गहरा जुड़ाव स्वचालित रूप से भारत को बाहर नहीं करता है. बांग्लादेश को चीन और भारत दोनों की जरूरत है और इसका मतलब भारत के साथ रिश्ते तोड़ना नहीं है. ढाका यूनिवर्सिटी की लैलुफर यास्मीन ने कहा, 'बांग्लादेश को चीन और भारत दोनों की जरूरत है और आपको इसे प्रैक्टिकल नजरिए से सोचना होगा. हालांकि चीन के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं लेकिन सत्ता में आने वाली कोई भी पार्टी भारत को नजरअंदाज करने की नासमझी नहीं करेगी.' 

बांग्लादेश जिसके तीन तरफ भारत और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, व्यापार, ट्रांजिट और सुरक्षा सहयोग के लिए उस पर निर्भर है. नई दिल्ली को अपनी सीमा को मैनेज करने के लिए ढाका के साथ स्थिर रिश्तों की जरूरत है. हसीना ने बांग्लादेश में मौजूद भारत विरोधी विद्रोहियों पर नकेल कसने में मदद की थी. 

सरकारी डेटा से पता चलता है कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद, सालाना द्विपक्षीय व्यापार लगभग $13.5 बिलियन पर स्थिर रहा है जिसमें बांग्लादेश को भारतीय बिक्री का दबदबा है. हालांकि भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी  दिलाने में मदद की थी, लेकिन लंबे समय से चली आ रही शिकायतों में पानी के बंटवारे के झगड़े, बॉर्डर पर हत्याएं और इस बात पर गुस्सा शामिल है कि कई बांग्लादेशी भारत को हसीना के नापसंद शासन को सही ठहराते हुए देखते हैं. 

नेशनल सिटिजन पार्टी के नेताओं ने जो जमात के साथ जुड़ा एक Gen Z-समर्थित ग्रुप है, भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है. NCP चीफ नाहिद इस्लाम ने कहा, “यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी नहीं है.” 'नई दिल्ली का दबदबा युवाओं में गहराई से महसूस किया जाता है, यह चुनाव के मुख्य मुद्दों में से एक है.'

About the Author
author img
Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh Elections 2026

Trending news

बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा
parliament
Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
DNA
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई