Advertisement
trendingNow13052537
Hindi Newsदुनियाक्‍या शेख हसीना की पार्टी इस बार बांग्‍लादेश में नहीं उतर पाएगी? ऐसा गणित आया सामने दिमाग खा जाएगा चक्‍कर

क्‍या शेख हसीना की पार्टी इस बार बांग्‍लादेश में नहीं उतर पाएगी? ऐसा गणित आया सामने दिमाग खा जाएगा चक्‍कर

Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेशी पत्रकार मुक्तदिर राशिद ने कहा कि शेख हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' पर चुनाव से पहले लगे बैन के बावजूद उसके सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने इसे जमात-ए-इस्लामी की बदले की कोशिश बताया जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में 15 साल तक बैन रही थी. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Sheikh Hasina: बांग्लादेशी पत्रकार मुक्तदिर राशिद ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी 'बांग्लादेश अवामी लीग' पर चुनाव से पहले लगाए गए बैन के बावजूद पार्टी के सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. राशिद ने अवामी लीग पर बैन को जमात-ए-इस्लामी की बदले की कोशिश करार दिया और कहा कि यह कदम 1971 की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े घटनाक्रमों का प्रतिशोध हो सकता है.

 बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव की जरूरत: मुक्तदिर राशिद

राशिद ने कहा कि यह जमात-ए-इस्लामी की तरफ से बदला लेने की कोशिश है क्योंकि 1971 की लड़ाई के बाद जमात पर बांग्लादेश में करीब 15 साल तक बैन लगा रहा. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव की जरूरत है और इसे केवल चुनावों के जरिए ही हासिल किया जा सकता है. अवामी लीग को अपने किए पर पछतावा होना चाहिए और जब तक वे खुद यह नहीं कहते कि उन्होंने गलतियां की हैं तब तक वे लोगों के गुस्से के लिए तैयार रहें. वे वही कर सकते हैं जो जमात ने किया था उनके पास ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मुनीर की चापलूसी फिर आई काम, ट्रंप के बाद अब किंग सलमान ने भर दी झोली; दे दिया ये विशेष सम्मान

बता दें, बांग्लादेश में 2009 से 2024 तक शेख हसीना के शासन के दौरान जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष नेताओं पर युद्ध अपराधों के आरोप में मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई थी और इसके बाद हाई कोर्ट ने पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया था. हालांकि, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जमात-ए-इस्लामी पर लगा बैन हटा लिया गया जिसके बाद पार्टी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दीं. 2026 में होने वाले आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व में है और जमात-ए-इस्लामी के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है. इसके अलावा, शेख हसीना के खिलाफ बगावत करने वाली नई पार्टी, नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (NCP) भी चुनावी मैदान में उतरेगी.

ये भी पढ़ें: काबिलियत नहीं बल्कि बेकाबू मिलिट्री पावर से मुनीर बना फील्ड मार्शल; सिंधी नेता शफी बुरफत PAK CDF की खोली पोल

बाग्लादेश में फरवरी, 2026 में होंगे चुनाव 

राशिद ने चुनावी माहौल पर भी टिप्पणी की और कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक हत्याएं कोई नई बात नहीं हैं लेकिन हाल ही में हुई छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव के करीब आते ही हालात में बदलाव आता रहता है जैसा कि हम देख रहे हैं. चुनाव फरवरी 2026 में होने की संभावना है जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है. हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे लेकिन इसके पहले कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं जिससे राजनीतिक माहौल में काफी कन्फ्यूजन और हंगामा बढ़ा है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

bangladesh elections

Trending news

वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर में दिखा भारतीय पीएम का जलवा
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर में दिखा भारतीय पीएम का जलवा
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया