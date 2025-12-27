Advertisement
trendingNow13055148
Hindi Newsदुनियाशेख हसीना को उखाड़ फेंकने वाली NCP में पड़ी फूट, कोई जमात-ए-इस्लामी तो कोई BNP का थामना चाहता है दामन

शेख हसीना को उखाड़ फेंकने वाली NCP में पड़ी फूट, कोई जमात-ए-इस्लामी तो कोई BNP का थामना चाहता है दामन

Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश के आगामी चुनावों में NCP जमात-ए-इस्लामी से सीट-शेयरिंग समझौते की दिशा में बढ़ रही है लेकिन NCP के कुछ नेता BNP की तरफ जाना चाहते है. जिसकी वजह से पार्टी में गठबंधन को लेकर गुटबाजी और इस्तीफे हो रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Bangladesh Elections: बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों के मद्देनजर नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) जमात-ए-इस्लामी के साथ संभावित सीट-शेयरिंग समझौते की दिशा में तेजी से बढ़ रही है. बता दें, NCP जो शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से उभरी थी अब चुनावों से पहले अपना राजनीतिक आधार स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है.

अंदरूनी कलह के कारण कमजोर पड़ रही NCP

बता दें, NCP की शुरुआत उन छात्रों द्वारा की गई थी जिन्होंने मुहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रशासन के प्रमुख के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, पार्टी अब तक अपनी डिजिटल लोकप्रियता को जमीनी समर्थन में नहीं बदल पाई है और अब जमात-ए-इस्लामी और BNP के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है. पार्टी के भीतर यह गठबंधन की तलाश अंदरूनी कलह का कारण बनी है जिसके परिणामस्वरूप इस्तीफे और गुटबाजी हुई है. NCP अब केवल 30 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की योजना बना रही है जिन पर उसे जमात-ए-इस्लामी के साथ समझौता करने की उम्मीद है. इस उथल-पुथल ने पार्टी को दो खेमों में बांट दिया है -एक जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन का समर्थन कर रहा है जबकि दूसरा BNP के साथ बातचीत का पक्षधर है. गुरुवार को मीर अरशदुल हक के इस्तीफे के बाद यह विवाद और बढ़ा जो NCP के जमात विरोधी गुट के एक प्रमुख नेता थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में कट्टरपंथी सेना बनाने की फिराक में ISI, कर रहा 8000 से ज्यादा युवाओं की भर्ती; पढ़ा रहा शरिया का पाठ

बता दें, NCP और जमात-ए-इस्लामी के बीच सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है जबकि जमात ने अपनी अंतिम स्थिति अभी तक सार्वजनिक नहीं की है. इसके अलावा, जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा है कि किसी भी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया जा सकता है बशर्ते वह उनकी तीन विशिष्ट शर्तों पर सहमत हो. हालांकि, NCP की राजनीति में बदलाव के साथ यह देखा जाना है कि पार्टी अपने संस्थापक सिद्धांतों से कितना भटकती है और आगामी चुनावों में अपनी राजनीतिक दिशा किस ओर ले जाती है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

bangladesh elections

Trending news

'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट