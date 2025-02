बांग्लादेश में तो कोहराम मचा है! अब मशहूर फिल्म एक्ट्रेस पर ही लगा दिया देशद्रोह

बांग्लादेश की सरकार ने अब कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं. कुछ घंटे पहले उपद्रवियों ने बंगबंधु म्यूजियम पर हमला किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की कौन कहे, उलटे हमले पर सवाल उठाने वाले फिल्म अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है. जी हां, बांग्लादेश की मशहूर एक्ट्रेस मेहर अफरोज शॉन राजधानी ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथी और उपद्रव पर चिंता जताई थी.

हैरानी की बात यह है कि एक्ट्रेस पर देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे हैं. उन पर देशद्रोह और राजद्रोह का केस चल सकता है. गुरुवार रात में एक्ट्रेस को अरेस्ट किया गया. इससे पहले कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने मेहर के गांव वाले घर को फूंक दिया था. उनका घर जमालपुर के नरूंडी इलाके में है.

कौन हैं मेहर अफरोज

मेहर अफरोज जमालपुर जिला अवामी लीग की पूर्व सलाहकार समिति के सदस्य मोहम्मद अली की बेटी हैं. उनकी मां 1996 में रिजर्व सीट से सांसद रही हैं.

Popular Bangladeshi actress Meher Afroz Shaon was arrested in Dhaka, Bangladesh, for raising concerns about the ongoing extremism and the attack on the Bangabandhu Museum at Dhanmondi 32.

Dr. Yunus and his interim government’s playbook is clear: arrest and imprison anyone who… pic.twitter.com/5RVBMufkGd

— Shah Adaan Uzzaman (@ShahAdaanU) February 6, 2025