खालिदा जिया ने कहा दुनिया को अलविदा, कैसे तय किया जलपाईगुड़ी से पीएम तक का सफर?

Khaleda Zia: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया. खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थीं, इनके पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे. जानिए इनका राजनीतिक सफर कैसा था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 30, 2025, 07:49 AM IST
Who Was Khaleda Zia: बांग्लादेश इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया की मौत हो गई है. वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के अलावा मुस्लिम दुनिया में बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री थीं. उनके पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे. खालिदा जिया ने अपने पूरे जीवन काल में भारत का विरोध किया. आइए जानते हैं इनके राजनीति सफर के बारे में विस्तार के साथ.

कहां हुआ था जन्म?
खालिदा जिया की बात करें तो इनका जन्म 15 अगस्त, 1945 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसीडेंसी के जलपाईगुड़ी (अब भारत) में हुआ था. हालांकि इनकी जन्मतिथि को लेकर काफी ज्यादा मतभेद रहा है, कुछ लोग इनके जन्म का साल 1944, 1946 भी माना जाता है. साल 1960 में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन जियाउर रहमान से उन्होंने शादी की और फिर अपना नाम खालिदा जिया रखा. खालिदा जिया 1977 से चर्चाओं में आई जब उनके पति जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने और खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रथम महिला बनीं.

कब संभाली पार्टी की कमान
साल 1978 में जियाउर रहमान ने  बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की स्थापना की हालांकि 1981 में रहमान की हत्या कर दी गई, इसके बाद  खालिदा जिया पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गईं और साल 1984 में इन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की बागडोर अपने हाथ में ले ली और 1984 में BNP की अध्यक्ष बनीं. राजनीतिक रूप से सक्रियता के बाद इन्होंने 1990 तक इरशाद के पतन तक इन्होंने लोकतंत्र के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया.

Add Zee News as a Preferred Source

कब बनीं पीएम
इसके बाद साल 1991 में बांग्लादेश में जब आम चुनाव हुआ तो उस चुनाव में खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और फिर खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनीं. साथ ही साथ बता दें कि इन्होंने 1996 में अल्पकालिक सरकार में भी काम किया था. उस दौरान अन्य दलों ने चुनाव धोखाधड़ी के आरोपों के कारणचुनाव का बहिष्कार किया था.

तीन बार बनीं थी पीएम
Wikipedia के अनुसार खालिदा जिया बांग्लादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनका पहला कार्यकाल  मार्च 1991 से फरवरी 1996 तक था. जबकि दूसरा कार्यकाल अल्पकाल के लिए 1996 में था, साथ ही साथ बता दें कि तीसरा कार्यकाल अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2006 तक था. साल 2004 में फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इन्हें 14वें स्थान पर रखा था.

