लगातार बढ़ रहीं शेख हसीना की मुश्किलें, अब कोर्ट ने किस मामले में सुनाई 10 साल की सजा; ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप को बांग्लादेश में क्यों हुई जेल?

Bangladesh former PM Sheikh Hasina: बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शेख हसीना को सरकारी आवास परियोजना में भूमि आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं से जुड़ी भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में ये सजा सुनाई है. सबसे हैरान करने वाली बात है कि शेख हसीना के साथ उनकी भतीजी एवं ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक समेत अन्य लोगों को भी इस मामले में दोषी मानते हुए चार साल की कठोर कारावास की सजा दी है.

दरअसल, विशेष न्यायालय 4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने एक अपदस्थ पीएम शेख हसीना के अलावा अन्य भतीजी, अजमीना सिद्दीक और एक भतीजे, रादवान मुजीब सिद्दीक को भी सात साल की कारावास की सजा सुनाई. बताया जा रहा है कि देश की आधिकारिक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने मामला दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि शेख हसीना ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर ढाका के पास स्थित पूर्वाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अवैध रूप से छह भूखंड हासिल किए.

आरोपी की अनुपस्थिति में सजा का ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश के इस न्यायालय की हैरान करने करने वाली कार्यवाही भी सामने आई है. जिस वक्त इस सजा का ऐलान किया गया, उस वक्त कोई भी आरोपी वहां पर मौजूद नहीं था. बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना और उनके रिश्तेदारों की यह साद उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई है. आमतौर पर सजा का ऐलान आरोपियों की उपस्थिति में किया जाता है.

गौरतलब है कि न्यायालय की ओर से इस फैसले का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है, जब नोबल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इसी महीने 12 तारीख को होने वाले चुनावों की तैयारी कर रही है. इतना ही नहीं शेख हसीना की पूर्व सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी को चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा चुका है. ऐसे में शेख हसीना की पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी.

हसीना के भतीजी ने की सजा की निंदा

शेख हसीना और ट्यूलिप सिद्दीक को इससे पहले भी कई मामलों को लेकर कठोर कारावास की सजा बांग्लादेश के विभिन्न न्यायालयों ने सुनाई है. हालांकि, उन्होंने इस फैसले की निंदा की है. सिद्दीक ने कहा कि वह बांग्लादेशी नागरिक नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने पिछले 15 साल में कोई जमीन नहीं खरीदी है.

पहले भी कई मामलों में शेख हसीना को सजा

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी शेख हसीना को परियोजना में भ्रष्टाचार के चार अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था. वहीं, उनपर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप था. उन सभी मामलों में न्यायालय की ओर से उन्हें कुल 26 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं, उनके बेटे साजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को पांच-पांच साल की सजा मिली थी. इसके अलावा हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना को सात साल की सजा सुनाई गई थी. वर्तमान में ये सभी विदेश में हैं और ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटेन में रहती हैं.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन के नागरिकों पर रूसी 'सुसाइड ड्रोन' का कहर, धू-धू कर जली बस, चारों ओर बिछी लाशें

छात्र विद्रोह के कारण बांग्लादेश में बवाल

बताते चलें कि पांच अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनके बाद हसीना की आवामी लीग की सरकार गिर गई थीं. इतना ही नहीं तत्कालीन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था और वह भारत आ गई थीं. इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था. इतना ही नहीं शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे.

यह भी पढ़ें: Grammy Awards 2026: दलाई लामा ने रचा इतिहास, ऑडियोबुक के लिए जीता पहला ग्रैमी; स्टीवन स्पीलबर्ग बने EGOT विनर