रिक्शे से चुनाव प्रचार कर रही बांग्लादेश के इस मुस्लिम नेता की बेटी, 12 फरवरी को होगा मुल्क की किस्मत का फैसला; Video Viral

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सुप्रीमो तारिक रहमान देश में होने वाले चुनावों के लिए सबसे आगे चल रहे हैं. बांग्लादेश में यह आम चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद पहला चुनाव है. जहां रहमान 12 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, वहीं उनकी बेटी ज़ायमा राजधानी ढाका में समर्थन जुटा रही हैं. एक वीडियो में, रहमान की बेटी को रिक्शे में बैठकर लोगों को उनके समर्थन में पैम्फलेट बांटते हुए देखा गया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दे रहा है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 60 वर्षीय रहमान ने शुक्रवार को अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी के एकता सरकार बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि अगले हफ्ते होने वाले चुनावों में जीत का भरोसा जताया. BNP अध्यक्ष, जो पिछले लगभग दो दशकों से निर्वासन में थे, पिछले साल दिसंबर में अपनी मां खालिदा ज़िया की बिगड़ती सेहत के बाद बांग्लादेश लौट आए थे. ज़िया, जिनका 30 दिसंबर, 2025 को निधन हो गया, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं. जुलाई 2024 में युवाओं के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद हसीना को हटाए जाने के बाद से देश में एक अंतरिम सरकार चल रही है.

As BNP Supremo @trahmanbnp Is Busy In Campaigning Across Country, In Absence Of Him, His Daughter Zaima Rahman Is Campaigning For Him At Dhaka 17. Tarek Rahman Will Face Huge Competition From Jamaats Candidate. Dr Khalekuzzaman Is A Popular Doctor Here. Obviously Till Last… pic.twitter.com/IfLj1RiaHl — বাংলার ছেলে (@iSoumikSaheb) February 8, 2026

'हमें सरकार बनाने का पूरा भरोसा है': तारिक रहमान

रहमान ने अपने पार्टी कार्यालय में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें भरोसा है कि BNP को 'सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें मिलेंगी.' रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह तब हो रहा है जब ओपिनियन पोल ने BNP की जीत की भविष्यवाणी की है, जिसमें मुख्य प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है. इस समूह पर पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है.

रहमान ने गठबंधन से किया इनकार

रॉयटर्स के अनुसार, BNP और जमात-ए-इस्लामी ने 2001 और 2006 के बीच मिलकर सरकार बनाई थी और बाद वाली पार्टी ने हाल ही में कहा है कि वह एकता सरकार के लिए साझेदारी को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. हालांकि, रहमान ने इस पार्टी के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है. BNP अध्यक्ष ने सवाल किया, 'मैं अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ सरकार कैसे बना सकता हूं, और फिर विपक्ष में कौन होगा?' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि उनकी सीटों की संख्या कितनी होगी, लेकिन अगर वे विपक्ष में हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वे एक अच्छा विपक्ष होंगे.'

