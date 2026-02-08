Advertisement
trendingNow13102796
Hindi Newsदुनियारिक्शे से चुनाव प्रचार कर रही बांग्लादेश के इस मुस्लिम नेता की बेटी, 12 फरवरी को होगा मुल्क की किस्मत का फैसला; Video Viral

रिक्शे से चुनाव प्रचार कर रही बांग्लादेश के इस मुस्लिम नेता की बेटी, 12 फरवरी को होगा मुल्क की किस्मत का फैसला; Video Viral

60 वर्षीय रहमान ने शुक्रवार को अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी के एकता सरकार बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि अगले हफ्ते होने वाले चुनावों में जीत का भरोसा जताया.  BNP अध्यक्ष, जो पिछले लगभग दो दशकों से निर्वासन में थे, पिछले साल दिसंबर में अपनी मां खालिदा ज़िया की बिगड़ती सेहत के बाद बांग्लादेश लौट आए थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिक्शे से चुनाव प्रचार कर रही बांग्लादेश के इस मुस्लिम नेता की बेटी, 12 फरवरी को होगा मुल्क की किस्मत का फैसला; Video Viral

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सुप्रीमो तारिक रहमान देश में होने वाले चुनावों के लिए सबसे आगे चल रहे हैं. बांग्लादेश में यह आम चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद पहला चुनाव है. जहां रहमान 12 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, वहीं उनकी बेटी ज़ायमा राजधानी ढाका में समर्थन जुटा रही हैं. एक वीडियो में, रहमान की बेटी को रिक्शे में बैठकर लोगों को उनके समर्थन में पैम्फलेट बांटते हुए देखा गया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दे रहा है. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 60 वर्षीय रहमान ने शुक्रवार को अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी के एकता सरकार बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि अगले हफ्ते होने वाले चुनावों में जीत का भरोसा जताया.  BNP अध्यक्ष, जो पिछले लगभग दो दशकों से निर्वासन में थे, पिछले साल दिसंबर में अपनी मां खालिदा ज़िया की बिगड़ती सेहत के बाद बांग्लादेश लौट आए थे. ज़िया, जिनका 30 दिसंबर, 2025 को निधन हो गया, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं. जुलाई 2024 में युवाओं के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद हसीना को हटाए जाने के बाद से देश में एक अंतरिम सरकार चल रही है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

'हमें सरकार बनाने का पूरा भरोसा है': तारिक रहमान
रहमान ने अपने पार्टी कार्यालय में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें भरोसा है कि BNP को 'सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें मिलेंगी.' रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह तब हो रहा है जब ओपिनियन पोल ने BNP की जीत की भविष्यवाणी की है, जिसमें मुख्य प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है.  इस समूह पर पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है.

रहमान ने गठबंधन से किया इनकार
रॉयटर्स के अनुसार, BNP और जमात-ए-इस्लामी ने 2001 और 2006 के बीच मिलकर सरकार बनाई थी और बाद वाली पार्टी ने हाल ही में कहा है कि वह एकता सरकार के लिए साझेदारी को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. हालांकि, रहमान ने इस पार्टी के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है. BNP अध्यक्ष ने सवाल किया, 'मैं अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ सरकार कैसे बना सकता हूं, और फिर विपक्ष में कौन होगा?' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि उनकी सीटों की संख्या कितनी होगी, लेकिन अगर वे विपक्ष में हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वे एक अच्छा विपक्ष होंगे.'

यह भी पढ़ेंः भाषण खत्म होने से पहले ही मंच पर फटने लगे हथगोले, रैली में कैसे बची थीं शेख हसीना?

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार