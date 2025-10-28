Advertisement
'इंशाअल्लाह वो भी दिन आएगा जब...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, जमकर उगला जहर

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के साथ और अब ढाका का पाकिस्तान और चीन की ओर झुकाव हो गया है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा धार्मिक पहुंच के बहाने सीमा पार से अपनी उपस्थिति को फिर से जीवित कर रहा है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:35 PM IST
पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां के आतंकी संगठन बिखर गए थे. लेकिन अब एक बार फिर इन आतंकी संगठनों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान में लगातार बाढ़ राहत के नाम पर मांगा गया चंदा भी आतंकी ठिकानों को फिर से मजबूत बनाने में खर्च किया जा रहा है इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी. अब ताजा मामला आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद को लेकर है. लश्कर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगा है. पिछले दिनों हाफिज सईद का खास गुर्गा और मरकजी जमीयत अहल-ए-हदीस का टॉप कमांडर इब्तिसाम इलाही जहीर बांग्लादेश में देखा गया है.

ये खतरनाक आतंकी भारत-बांग्लादेश की सीमारेखा के आस-पास के इलाकों में बसे गांवों में दौरे कर रहा है. इस दौरान वो भारत के खिलाफ और इस्लाम के समर्थन में भड़काऊ बयान देकर वहां के स्थानीय युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है. इसके पहले जहीर 25 अक्टूबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचा. 27 अक्टूबर को जहीर ने भारत-बांग्लादेश सीमारेखा के नजदीक बसे गांव चपैनवाबगंज पहुंचा. अब वो इन इलाकों में लगातार भारत के खिलाफ स्थानीय युवाओं को भड़काकर उनके जहर भरने का काम कर रहा है. ऐसे में भारत के खिलाफ बांग्लादेश के बार्डर इलाके से बड़ी साजिश की आहट सुनाई दे रही है. 

बांग्लादेशी कट्टरपंथी तत्वों से संपर्क कर रहा जहीर
हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम इलाही जहीर मरकजी जमीयत अहल-ए-हदीस ग्रुप का जनरल सेक्रेटरी है. वह बांग्लादेश के स्थानीय कट्टरपंथी तत्वों के साथ संपर्क कर रहा है. जहीर ने वहां के युवाओं को भड़काऊ भाषण देते हुए कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को बताया. उसने कहा, इंशाह अल्ला एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान कश्मीर को भारत से लेकर ही रहेगा. सूत्रों की मानें तो जहीर बांग्लादेश के इन सीमावर्ती इलाकों में अगले एक सप्ताह तक रुकने वाला है इतना ही नहीं जहीर वहां के हाई-प्रोफाइल सलाफी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेगा. 

आखिर क्या है जहीर के बांग्लादेश आने की वजह?
नॉर्थईस्ट न्यूज के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां जहीर के बांग्लादेशी दौरे पर बहुत करीब से नजरें बनाए हुए हैं. जहीर 25 अक्टूबर की शाम को राजशाही के शाह मकदूम हवाई अड्डे पर उतरा था. जहीर जब एयरपोर्ट पर पहुंचा था तब एक अब्दुर रहीम बिन अब्दुर रज्जाक नाम के शख्स ने उसे वहां से रिसीव कया था. रज्जाक अल जामिया अस सलीफा का मेंबर है, जो बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट आंदोलन अहल-ए-हदीस की ब्रांच से जुड़ा एक इस्लामिक संस्थान है. अगस्त 2024 में बांग्लादेश के तख्तापलट के बाद ये नेटवर्क तेजी से एक्टिव हुआ. उसी समय जहीर की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ने लगी. इसके पहले भी जहीर वहां आ चुका था. 

