Bangladesh on alert ahead: बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत पूरे देश में निषेधाज्ञा लागू है. सभी प्रमुख शहरों में पुलिस-प्रशासन हाईअलर्ट पर है. इसकी वजह 23 जून को मुल्क की पूर्व निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्थापना दिवस समारोह है. माना जा रहा है, भले ही शेख हसीना आज वहां न हों, लेकिन उनके समर्थक देशभर में रैली-प्रदर्शन कर सकते हैं.
प्रशासन की चिंता का विषय मोहम्मद यूसुफ की पुरानी वाली अंतरिम सरकार का वो फैसला है, जिसमें उन्होंने अवामी लीग और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि पर बैन लगाया था. अब खालिदा जिया के बेटे की अगुआई वाली बीएनपी की नई सरकार ने ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है.
हालांकि अवामी लीग की अध्यक्षा शेख हसीना और अन्य नेताओं पर जो मुकदमे चल रहे हैं, वो नई सरकार में भी चल रहे हैं, पुरानी सरकार के बैन वाल आदेश भी नई सरकार ने नहीं हटाया है, ऐसे में अगर अवामी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर कोई जलसा निकालकर जश्न मनाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है.
गृह मंत्रालय ने बैन अवामी लीग की स्थापना की सालगिरह से पहले सेना की तैनाती का अनुरोध करते हुए सोमवार की सुबह एक पत्र प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर को भेजा गया है. इस पत्र में लिखा है कि देश में पहले से प्रतिबंधित कुछ संगठन बीते कुछ दिनों से गैर-कानूनी जुलूस, प्रदर्शन और दूसरे प्रोग्राम कर रहे हैं.
पत्र में आगे लिखा है कि इन गतिविधियों से देशभर में तोड़फोड़ और अफरा-तफरी की आशंका है. ढाका, चटगांव और गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया के साथ नारायणगंज, गोपालगंज और फरीदपुर जिलों में शांति बनाए रखने पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कम से कम नौ दिनों के लिए जरूरी संख्या में सैनिकों की तैनाती का अनुरोध किया गया है.
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि अवामी लीग की स्थापना की सालगिरह मंगलवार, 23 जून को पड़ रही है, इसलिए पार्टी जुलूस, प्रदर्शन और दूसरी गैर-कानूनी एक्टिविटीज़ ऑर्गनाइज करने की कोशिश कर सकती है.
गौरतलब है कि ढाका में बगावत के बाद, 5 अगस्त, 2024 को अवामी लीग की सरकार गिर गई. 10 मई, 2025 को मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में कानूनी कार्रवाई होने तक पार्टी की सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया. रोक को आसान बनाने के लिए एंटी-टेररिज्म एक्ट में बदलाव किया गया था.
बाद में संसद ने 8 अप्रैल को एंटी-टेररिज्म (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर रोक बनाए रखता है. यह एक्ट पक्का करता है कि अवामी लीग पर बैन लागू रहे. रिपोर्ट में कहा गया है, इसी वजह से सेना तैनात करने का फैसला किया गया है.'
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) ने एक बयान जारी कर कहा कि राजधानी को कवर करने के लिए एक सिक्योरिटी प्लान अपनाया गया है. 200 से अधिक चिन्हित स्थानों पर स्पेश पुलिस चेकपॉइंट बनाए जाएंगे, ताकि संदिग्ध लोगों को गड़बड़ी करने से रोका जा सके.