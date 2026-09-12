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न्यूजरूम में फांसी के फंदे से झूला बांग्लादेशी हिंदू पत्रकार, शेख हसीना की पार्टी ने क्यों जताया हत्या का शक?

Bangladesh Hindu Journalist Death: बांग्लादेश में एक हिंदू पत्रकार की मौत का मामला सामने आया है. अवामी लीग ने पत्रकार की मौत को हत्या बताते हुए कि अल्पसंख्यकों की मौत के गवाही बनने वाले इस शख्स को मारकर उनकी आवाज को दबाना था.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 12, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:24 PM IST
न्यूजरूम में फांसी के फंदे से झूला बांग्लादेशी हिंदू पत्रकार, शेख हसीना की पार्टी ने क्यों जताया हत्या का शक?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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