/न्यूजरूम में फांसी के फंदे से झूला बांग्लादेशी हिंदू पत्रकार, शेख हसीना की पार्टी ने क्यों जताया हत्या का शक?

इस बीच, बांग्लादेश की अवामी लीग ने शनिवार को आरोप लगाया कि 'समकाल' ऑफिस में चटर्जी की मौत के हालात गंभीर सवाल खड़े करते हैं. पार्टी का कहना है कि उनके शव की लीक हुई तस्वीर से संकेत मिलता है कि यह स्वाभाविक मौत नहीं थी. पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा,' दोनों पैर जमीन पर हैं, घुटने मुड़े हुए हैं और शरीर लगभग सीधा है. कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में मरकर नहीं गिरता. यह साफ तौर पर पहले से प्लान किया गया था. सवाल यह है कि इसे किसने अंजाम दिया और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा?' बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP-जमात-ए-इस्लामी गठबंधन के 2001 से 2006 तक के पांच साल के शासन को याद करते हुए पार्टी ने कहा कि उस दौरान देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों पर जो अत्याचार हुए थे, वे अब 2026 में फिर से देखने को मिल रहे हैं.