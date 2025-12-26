Advertisement
trendingNow13054222
Hindi NewsदुनियाBangladesh: घर का इकलौता कमाने वाला था दीपू चंद्र दास...परिवार से मिलने पहुंची हिंदू महाजोत की टीम, 50 हजार देकर कहा-न्याय के लिए आखिर तक लड़ेंगे

Bangladesh: घर का इकलौता कमाने वाला था दीपू चंद्र दास...परिवार से मिलने पहुंची हिंदू महाजोत की टीम, 50 हजार देकर कहा-न्याय के लिए आखिर तक लड़ेंगे

बांग्लादेश के मैमनसिंह में 18 दिसंबर को कथित ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और शव को आग लगा दी थी. जांच में कोई सबूत नहीं मिला. हिंदू महाजोत की टीम ने परिवार से मुलाकात की है और साथ में ही  50 हजार टका की मदद भी दी है. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 26, 2025, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bangladesh: घर का इकलौता कमाने वाला था दीपू चंद्र दास...परिवार से मिलने पहुंची हिंदू महाजोत की टीम, 50 हजार देकर कहा-न्याय के लिए आखिर तक लड़ेंगे

बांग्लादेश नेशनल हिंदू महाजोत के एक डेलीगेशन ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मृत्युंजय कुमार रॉय के नेतृत्व में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के घर का दौरा किया, जिसे 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में भीड़ ने लिंच कर दिया था. डेलीगेशन ने गुरुवार को जिले के मोकामियाकंडा गांव में पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा और दुखी परिवार के प्रति गहरी संवेदना और हमदर्दी जताई.

हिंदू महाजोत की टीम पहुंची परिवार से मिलने
महाजोत के सेंट्रल लीडर्स ने कहा कि बिना सबूत के झूठे आरोप लगाकर एक बेकसूर, मजबूर इंसान को इतनी बेरहमी से मारना और शव को जलाना किसी भी तरह कबूल नहीं किया जा सकता. उन्होंने इसे जघन्य अपराध बताया और कहा कि अफवाह या धार्मिक मतभेद हिंसा का बहाना नहीं बन सकते. कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता. दीपू के पिता रबीचंद्र दास ने टीम को बताया कि बेटा घर का इकलौता कमाने वाला था, अब परिवार की हालत बहुत खराब है. वे अपने बेटे के लिए न्याय चाहते हैं.

मदद और न्याय का वादा
महाजोत की तरफ से परिवार को 50 हजार बांग्लादेशी टका (लगभग 35 हजार रुपये) नकद मदद दी गई. लीडर्स ने भरोसा दिलाया कि दीपू को न्याय जरूर मिलेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनकी गुजर-बसर का इंतजाम करना चाहिए. टीम में सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिथु रंजन देब, वाइस प्रेसिडेंट तारक चंद्र रॉय, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहन चंद्र सरकार और स्टूडेंट महाजोत के तनय सुत्रधार व प्रांतो सुत्रधार शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

 क्यों जरूरी है न्याय?
यह घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाती है. महाजोत लीडर्स ने जोर दिया कि राज्य को ऐसी हिंसा रोकनी होगी, वरना आम लोग डर में जीने लगेंगे. परिवार अब अकेला पड़ गया है, लेकिन हिंदू संगठन उनके साथ खड़े हैं. उम्मीद है कि जांच पूरी हो और दोषियों को सजा मिले.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Dipu Chandra das

Trending news

हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड