जान बचाने के लिए तालाब में लगाई छलांग... कट्टरपंथियों ने कैसे की खोकन दास की हत्या? जानें हमले की पूरी दास्तां

Bangladesh Hindu Khokan Das Murder: बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. हिंसा के दौरान हिंदुओं पर चुन-चुनकर हमला किया जा रहा है. एक के बाद एक हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे हमलों के कारण अल्पसंख्यकों में सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है. ताजा मामला हिंदू व्यापारी खोकन की हत्या से जुड़ा है. खोकन पर 31 दिसंबर की रात को कट्टरपंथियों ने पहले तो धारदार हथियारों से हमला किया, जिसेक बाद उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. खोकन पर ये हमला उस वक्त हुई जब वो शरियतपुर के केउर भंगा बाजार में अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था.

तालाब में लगाई छलांग

इस बीच कट्टरपंथियों ने उसका रास्ता रोक लिया और उस पर हमला बोल दिया. जब खोकन बुरी तरह घायल हो गया तो कट्टरपंथियों ने उसपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क के किनारे बने तालाब में कूद गया, जिससे आग तो बुझ गई लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गया. घटना के वक्त वहां मूकदर्शक बनकर खड़ी जनता ने आखिरकार उसे तालाब से बाहर निकाला और शरियतपुर के अस्पताल पहुंचाया. लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसको ढाका रेफर किया गया है. जहां पर इलाज के दौरान खोकन की मौत हो गई.

हिंदुओं पर हमले

ये पहली घटना नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की गई हो. दिसंबर 2025 के दौरान कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू चंद्र दास को भी बुरी तरह से घायल करने के बाद उसे पेड़ से लटाक कर जिंदा जला दिया गया था. वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले एक अन्य हिंदू को उसके ही साथी ने बिना विवाद के गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. बावजूद इसके बांग्लादेश में पुलिस सिर्फ हत्यारों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर रही है तो किसी हत्या को वो गैर इरादतन करार देने में जुटी है. जिसके चलते बांग्लादेश में हिन्दु अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है. हालांकि, भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश के अधिकारियों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर अपील की गई है.

