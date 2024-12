अरे ये क्या...बांग्लादेश के इस पुजारी ने हिंदू समुदाय को लेकर कह दी एकदम उल्टी बात

Bangladeshi Hindus: एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और मंदिरों को तोड़ने की खबरें अंतरराष्ट्रीय स्तर सुर्खियों बंटोर रही हैं वहीं दूसरी तरफ एक बांग्लादेशी हिंदू पुजारी ने 'रामायण के विभीषण' वाला काम किया है. जिससे ना सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं में गुस्सा पनप गया, बल्कि भारत के हिंदू भी भड़क गए हैं. यह खबर सामने आते ही इस हिंदू पुजारी के खिलाफ जांच करने और बांग्लादेश की यूनुस सरकार की सच्चाई सामने लाने की मांग उठने लगी है.

एक तरफ जहां बांग्लादेशी हिंदू अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोहद बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रमना हरिचंद मंदिर के सहायक सचिव अविनाश मित्रा के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया. दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में धार्मिक नेताओं के साथ एक मीटिंग की. हालांकि इस मीटिंग का हिंदू समुदाय के एक बड़े हिस्से ने बहिष्कार किया लेकिन हरिचंद मंदिर के सहायक सचिव अविनाश मित्री ने हिस्सा लिया और मीटिंग में जाकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं हो रहा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि अविनाश पात्रा ने कथित तौर पर यह कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पूरी तरह महफूज हैं और उनके खिलाफ हिंसा या अत्याचार नहीं हो रहा. अविनाश पात्री के इस बयान के बाद बांग्लादेशी मीडिया तहलका मचा दिया और हिंदू समुदाय का कहना है कि ऐसे बयान उनके जिद्दोजहद को कमजोर बना देंगे. उनका आरोप है कि अविनाश पात्रा प्रधानमंत्री यूनुस के करीबी बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, यही कारण है वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.

#Breaking: Big scam Exposed. Dr. Yunus has chosen a fraudulent 'Baba' to represent Hindus in Dhaka. Bangladeshi media has exposed his character. He steals 5 cr money from Hindus in various areas and lives as a Hindu religious leader to save Himself . #BangladeshHinduGenocide pic.twitter.com/ihapn3njDr

