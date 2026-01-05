बांग्लादेश में नीचता की हद पार, हिंदू विधवा महिला के साथ 2 पुरुषों ने किया दुष्कर्म; फिर पेड़ से बांधकर काट दिए बाल

Bangladesh Hindu Violence: बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से हिंदुओं के साथ हिंसा बढ़ गई है. हाल ही में यहां के झेनाइदाह जिले के कलिगंज सब डिस्ट्रिक्ट में 2 पुरुषों ने एक 40 साल की विधवा हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. उन्होंने महिला को एक पेड़ से बांधा और उसके बाल भी काट दिए. घटना को लेकर महिला पुलिस थाने पहुंची. यहां उसने आरोपी शाहिन और उसके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.

विधवा महिला के साथ दुर्व्यवहार

महिला ने बताया कि उसने ढाई साल पहले कालीगंज नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 में शाहिन और उसके भाई से 20 लाख टका में 3 डेसिमल जमीन और एक 2 मंजिला मकान खरीदा था. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसके बाद शाहिन ने उससे अश्लील प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए और मना करने पर उसे परेशान करने लगा. शनिवार 3 जनवरी 2026 की शाम को जब उसके गांव से 2 रिश्तेदार मिलने आए हुए थे तभी शाहिन और उसके साथी हसन ने जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद उन्होंने महिला से 50,000 टका (तकरीबन 37,000 रुपये) की मांग की.

घटना का बनाया वीडियो

महिला ने जब पैसे देने से मना किया तो उन्होंने रिश्तेदारों पर हमला कर उन्हें भगा दिया. महिला के चीखने-चिल्लाने पर उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसके बाल काट दिए. इतना ही नहीं इस घटना का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. उन्होंने विधवा महिला को प्रताड़ित भी किया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. बाद में स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस में की शिकायत

अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि महिला ने शुरू में डॉक्टरों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में मेडिकल चेकअप के दौरान पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद महिला ने कलिगंज पुलिस स्टेशन में शाहिन और हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. झेनाइदा के ASP बिलाल हुसैन ने कहा,' हमने पीड़िता को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसकी शिकायत दर्ज की. जांच के बाद पुलिस उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी.'