Advertisement
trendingNow13064721
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में नीचता की हद पार, हिंदू विधवा महिला के साथ 2 पुरुषों ने किया दुष्कर्म; फिर पेड़ से बांधकर काट दिए बाल

बांग्लादेश में नीचता की हद पार, हिंदू विधवा महिला के साथ 2 पुरुषों ने किया दुष्कर्म; फिर पेड़ से बांधकर काट दिए बाल

Hindu Woman Physically Assaulted In Bangladesh: बांग्लादेश में 2 पुरुषों ने एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसे पेड़ से बांधकर बाल काट दिए. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 05, 2026, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में नीचता की हद पार, हिंदू विधवा महिला के साथ 2 पुरुषों ने किया दुष्कर्म; फिर पेड़ से बांधकर काट दिए बाल

Bangladesh Hindu Violence: बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से हिंदुओं के साथ हिंसा बढ़ गई है. हाल ही में यहां के झेनाइदाह जिले के कलिगंज सब डिस्ट्रिक्ट में 2 पुरुषों ने एक 40 साल की विधवा हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. उन्होंने महिला को एक पेड़ से बांधा और उसके बाल भी काट दिए. घटना को लेकर महिला पुलिस थाने पहुंची. यहां उसने आरोपी शाहिन और उसके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. 

विधवा महिला के साथ दुर्व्यवहार 

महिला ने बताया कि उसने ढाई साल पहले कालीगंज नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 में शाहिन और उसके भाई से 20 लाख टका में 3 डेसिमल जमीन और एक 2 मंजिला मकान खरीदा था. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसके बाद शाहिन ने उससे अश्लील प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए और मना करने पर उसे परेशान करने लगा. शनिवार 3 जनवरी 2026 की शाम को जब  उसके गांव से 2 रिश्तेदार मिलने आए हुए थे तभी शाहिन और उसके साथी हसन ने जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद उन्होंने महिला से 50,000 टका (तकरीबन 37,000 रुपये) की मांग की.  

ये भी पढ़ें- सच हुई 500 साल पुरानी अफवाह, पेरू में इस मंदिर के नीचे मिली 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंगें; रहस्य में उलझे वैज्ञानिक    

Add Zee News as a Preferred Source

 

घटना का बनाया वीडियो 

महिला ने जब पैसे देने से मना किया तो उन्होंने रिश्तेदारों पर हमला कर उन्हें भगा दिया. महिला के चीखने-चिल्लाने पर उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसके बाल काट दिए. इतना ही नहीं इस घटना का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. उन्होंने विधवा महिला को प्रताड़ित भी किया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. बाद में स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. 

ये भी पढ़ें- उड़ान से पहले छलकाया जाम, मुंह से आने लगी शराब की तेज गंध; कनाडा में गिरफ्तार एयर इंडिया का पायलट  

पुलिस में की शिकायत 

अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि महिला ने शुरू में डॉक्टरों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में मेडिकल चेकअप के दौरान पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद महिला ने कलिगंज पुलिस स्टेशन में शाहिन और हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. झेनाइदा के ASP बिलाल हुसैन ने कहा,' हमने पीड़िता को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसकी शिकायत दर्ज की. जांच के बाद पुलिस उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी.' 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
Pangong Tso
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल