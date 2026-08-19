/ISI से सांठगांठ! भारत पर दबाव की कोशिश... बांग्लादेशी खुफिया टीम के PAK दौरे के क्या हैं मायने?

बांग्लादेश में ISI कोई साजिश रच रहा है? ये सवाल अचानक इसलिए उठा है, क्योंकि ढाका अब पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है. इसका ताजा उदाहरण है बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (DGFI) का पाकिस्तान दौरा है. बीते 15 अगस्त को खुफिया एजेंसी DGFI का एक 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय दल पाकिस्तान गया था, जिसे कर्नल मगफूज-उल-बारी ने लीड किया. आइए समझते हैं कि बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच क्या पक रहा है, ढाका की क्या रणनीति है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?
दरअसल, बांग्लादेश के इस दल ने पाकिस्तान जाकर ISI और वहां के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है. इससे पहले इसी साल अप्रैल में DGFI के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी ने इस्लामाबाद की यात्रा की थी, पिछले साल भी DGFI के एक डेलीगेशन ने अलग-अलग पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान का दौरा किया था.
जनवरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायु सेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी. उस वक्त पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को अपने 'JF-17 थंडर' लड़ाकू विमान बेचने पर चर्चा की गई थी. इन तमाम मुलाकातों को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों देश लड़ाकू विमान (JF-17) की खरीद वाले रक्षा समझौतों पर भी बातचीत कर रहे हैं.
कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद को बांग्लादेश के मुख्य हथियार सप्लायर के तौर पर स्थापित करना चाहता है, जिससे उसे भारत की पूर्वी सीमा के पास रणनीतिक पकड़ बनाने का सीधा मौका मिल सके, जबकि ढाका के लिए पाकिस्तान से सैन्य उपकरण और रक्षा सहयोग मिलना अपनी विदेश नीति और बाहरी रिश्तों में संतुलन बनाने का एक नया जरिया बन सकता है.
इसके अलावा, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय सहयोग में भी बांग्लादेश की रुचि बढ़ रही है. जानकारों के मुताबिक, इससे बांग्लादेश ऐसे सुरक्षा ढांचे से और ज्यादा जुड़ सकता है जिसमें पाकिस्तान की भूमिका काफी अहम है.
ढाका में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं. शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत थे, जबकि पाकिस्तान से दूरी बनी हुई थी, लेकिन हसीना के जाने के बाद ढाका में अंतरिम सरकार और नई व्यवस्था आने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बांग्लादेश में दोबारा पैर पसारने का खुला मौका मिल गया. पाकिस्तान ने राजनीतिक, सैन्य और खुफिया स्तर पर बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ाने में बिल्कुल देर नहीं की.
यही वजह है कि अब एक तरफ बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए बार-बार बहानेबाजी और शर्तें तय कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका पाकिस्तान प्रेम अब खुलकर सामने आ रहा है. इसलिए माना जा रहा है कि ढाका, नई दिल्ली पर कूटनीतिक दबाव बनाने में जुटा है, ताकि वो द्विपक्षीय मुद्दों पर अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ा सके.
भारत के पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत का मानना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को बेहद संजीदगी से देखने की जरूरत है. उन्होंने फर्स्ट पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI हमेशा से बांग्लादेश में सक्रिय रही हैं.
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के समय उन्हें वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की खुली छूट मिली थी. बांग्लादेश के सिस्टम में पाकिस्तानी सेना और ISI काफी अंदर तक पहुंच बना चुके हैं. ढाका की मौजूदा सरकार भले ही व्यवहारिक दिखने की कोशिश करे, लेकिन वह चीन और पाकिस्तान से करीबी बढ़ाकर रणनीतिक और कूटनीतिक फायदा उठाने की उसी पुरानी राह पर चल रही है.
इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश पूरी तरह भारत के खिलाफ जा रहा है. बांग्लादेश अपनी जरूरतों, व्यापार और भूगोल के लिए भारत पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए वह पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को एक सीमा से ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता. इसके बावजूद, नई दिल्ली बांग्लादेश में हो रही इन नई हलचलों को नजरअंदाज नहीं कर सकती.
पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत के अनुसार, ढाका पाकिस्तान और चीन के साथ करीबी दिखाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि वह नई दिल्ली से अपने लिए बेहतर शर्तें और ज्यादा फायदे हासिल कर सके. बांग्लादेश चाहकर भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता. दोनों देशों की लंबी सीमा जुड़ी है और व्यापार, आवागमन व सुरक्षा के लिए भारत बांग्लादेश की सबसे बड़ी जरूरत है.
जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश भारत को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता, लेकिन वह पाकिस्तान के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, जिस पर भारत को पैनी नजर रखनी होगी. बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी (DGFI) और पाकिस्तान के बीच बढ़ी नजदीकियों से भारत पर क्या-क्या संभावित असर हो सकता है, नीचे समझिए...