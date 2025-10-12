यूनुस को सताया कुर्सी जाने का खतरा! बोले-'बाहरी ताकतें' शेख हसीना के साथ, PM मोदी से की ये मिन्नत

Bangladesh PM: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ 2024 में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन किया था.जिसके चलते शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होकर भारत आना पड़ा था. शेख हसीना को राजनीतिक संरक्षण देने पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहाकार मोहम्मद यूनिस ने अब एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आपत्ति जताई है. मोहम्मद यूनिस की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बड़ा दावा किया है.

शेख हसीना से यूनिस को खतरा

मोहम्मद यूनिस की तरफ से इंटरव्यू में शेख हसीना को दूसरे देश खासकर भारत से मिल रहे राजनीतिक संरक्षण पर चिंता जाहिर की है. साथ ही यूनिस ने ये भी कहा कि विदेशी ताकतें शेख हसीना की बांग्लादेश की राजनीति में वापसी करवाने की कोशिश कर रही हैं.यूनिस के मुताबित ये वो देश हैं जिन्होंने पहले भी शेख हसीना की मदद की है.

PM मोदी से मांगी मदद

बांग्लादेश के मुख्य सलाहाकार यूनिस का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भी अहम हो चला है. यूनिस ने भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि, नरेद्र मोदी से मैंने कई बार आग्रह किया है की वो शेख हसीना को भारत में रहते हुए राजनीतिक बयानबाजी करने से रोकें. इसके जवाब में पीएम मोदी ने यूनिस से कहा था कि, वो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं.

शेख हसीना होंगी गिरफ्तार ?

वहीं हाल ही में बांग्लादेश कार्ट की तरफ से पूर्व पीएम शेख हसीना और 30 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. जिसके बाद सत्तर वर्षीय शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर वो बांग्लादेश जाएंगी तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है. शेख हसीना पर बांग्लादेश के लोगों को तथाकथित तौर पर जबरन गायब करने के आरोप भी लगाए गए हैं.