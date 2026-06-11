/अवैध बांग्लादेशियों पर भारत ने किया एक्शन, तो भड़का पड़ोसी मुल्क; सीमा पर क्यों होने जा रहा बड़ा आंदोलन?

बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है. उन्हें वापस भेजने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है. हालांकि, बांग्लादेश में अब इसका विरोध होने लगा है. बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी और उनके साथी सहयोगी इस्लामी दल भारत की ओर से एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. दावा किया जा रहा है कि ये सभी कथित 'पुश-इन' (लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजने) और सीमा पर गोलीबारी के आरोपों के खिलाफ विरोध जताएंगे.
दरअसल, इन दलों की ओर से 12 जून (शुक्रवार) को भारत से लगती सीमा पर अलग-अलग इलाकों में मार्च निकालने का ऐलान किया गया है. इस मार्च का नेतृत्व जमात-ए-इस्लामी के नेता शफीकुर रहमान करेंगे, जिसमें बांग्लादेश के 11 दल शामिल होंगे. इस मार्च में नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) भी हिस्सा लेने वाली है, जो शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन से जुड़ी थी.
12 जून को होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर कार्यक्रम भी जारी किया गया है. 12 जून (शुक्रवार) को सीमा से सटे जिलों और खास सीमा चौकियों पर रैलियां होनी हैं. वहीं, 15 जून को ढाका में बड़ी रैली और जुलूस निकाला जाता है. वहीं, गठबंधन सेमिनार और गोलमेज चर्चा भी आयोजित करने वाला है.
नेशनल सिटिजन पार्टी के मुख्य समन्वयक नसीरुद्दीन पटवारी की ओर से कहा गया कि सीमा के पास रहने वाले लोग मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बांग्लादेश-भारत सीमा के पास रहने वाले लोगों से ह्यूमन शील्ड (मानव दीवार) बनाने की अपील की है, जिससे कोई अतंकवादी, तस्कर या अपराधी बांग्लादेश में न घुसने पाए. इसके उन्होंने बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश को र मजबूत करने की मांग भी की.
बता दें कि जमात के एएचएम हमीदुर रहमान आजाद ने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में 50 से अधिक पुश-इन की घटनाएं देखने को मिली. उनकी ओर से कहा गया कि मार्च से मई के बीच में 2479 लोगों को सीमा पार भेजने की कोशुश की गई. हैरान करने वाली बात है कि उनकी ओर भारत पर निराधार आरोप लगाए गए और कहा गया कि भारत की बीएसएफ की गोलीबारी में 19 बांग्लादेशी मारे गए हैं.
गौरतलब है कि भारत ने बांग्लादेश के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. भारत सरकार की ओर से कहा गया कि वह किसी को जबरन नहीं भेज रहे हैं. केवल उन्हें ही वापस भेजा जा रहा है, जो अवैध तरीके से भारत की सीमा में आए थे और यहां पर अलग-अलग शहरों में रह रहे थे. भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया और सत्यापन के बाद वापस भेजा जा रहा है.