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अवैध बांग्लादेशियों पर भारत ने किया एक्शन, तो भड़का पड़ोसी मुल्क; सीमा पर क्यों होने जा रहा बड़ा आंदोलन?

Bangladesh Jamaat-e-Islami: भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हुआ है. इस बीच बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी समेत अन्य दलों ने इसका विरोध जताया है. अब वह 12 जून को बांग्लादेश-भारत की सीमा के पास प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 11, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:33 PM IST
अवैध बांग्लादेशियों पर भारत ने किया एक्शन, तो भड़का पड़ोसी मुल्क; सीमा पर क्यों होने जा रहा बड़ा आंदोलन?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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