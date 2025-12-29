बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतेहा, रुकने को तैयार नहीं जिहादी, पिरोजपुर में हिंदू के मकान को लगाई आग

Advertisement
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतेहा, रुकने को तैयार नहीं जिहादी, पिरोजपुर में हिंदू के मकान को लगाई आग

Bangladeshi Hindu under attack: उपद्रवियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब हिंदू परिवार घर में सुबह के वक्त सो रहा था. इससे पहले चट्टोग्राम रावजान में भी जिहादियों ने सुबह के वक्त इसी तरह हिंदुओं के घर में आग लगा दी थी.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 29, 2025, 03:48 PM IST
Bangladesh news: बांग्लादेशी में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. जिसके चलते लगातार हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं. हालांकि, भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेशी अधिकारियों से लगातार सख्त कदम उठाने की अपील की जा रही है. लेकिन बॉर्डर के उस पार हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. ऐसी ही एक घटना पिरोजपुर से सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने दुमरितोला गांव में रहने वाले हिंदू परिवार के घर पर हमला कर दिया. 

हिंदुओं पर हमला
इतना ही नहीं उपद्रवियों ने हिंदुओं के आवास को भी आग के हवाले कर दिया. हालांकि, परिवार के लोग घर के पीछे की दीवार को तोड़कर वहां से भागने में सफल हो गए लेकिन उनका कीमती सामान और पालतू पशु आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिरोजपुर के दुमरितोला गांव में रहने वाले हिंदुओं को शाह परिवार रहता है. उपद्रवियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब हिंदू परिवार घर में सुबह के वक्त सो रहा था. इससे पहले चट्टोग्राम रावजान में भी जिहादियों ने सुबह के वक्त इसी तरह हिंदुओं के घर में आग लगा दी थी. इसके बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगने हैं कि क्या इसी तरह वहां पर जिहादी लोग हिंदुओं के घरों को आग के हवाले करते रहेंगे. 

धमकी भरा पत्र
दुमरितोला गांव में हुई इस घटना के वक्त परिवार के 8 लोग सो रहे थे, जो आग लगने की वजह से हुई गर्मी के कारण उठ गए. इसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए टीन की चादर और बांस की बाड़ को काटकर वहां से भागकर अपनी जान बचाई.  पुलिस ने इस घटना पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 5 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. वहीं बंगाली में लिखा गया एक खत मिलने से हिंदुओं के बीच दहशत का माहौल है. दरअसल, धमकी भरे पत्र में इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाते हुए गैर मुसलमानों के घरों, संपत्ति को बख्शा नहीं जाने की चेतावनी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रावजान में पांच दिनों के भीतर ये तीसरी घटना है, जहां पर हिंदुओं के घर को निशाना बनाया गया है. वहीं पुलिस लोकल के जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर धार्मिक मुद्दों पर शांति बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है. 

यह भी पढ़ें: अकेलेपन से परेशान दादा-दादी के लिए बाजार में बिक रहे 80 हजार में 'पोता-पोती', घर लाते ही जिंदगी हुई 'जन्नत', पूरी दुनिया में खरीदने की होड़

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Bangladesh Riots

