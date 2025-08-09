तालिबान से भी बदतर हो गया यूनुस का बांग्लादेश.. LIVE कैमरे पर दिखाई रंगदारी, तो ऐसी सजा दी कि मौत हो गई
तालिबान से भी बदतर हो गया यूनुस का बांग्लादेश.. LIVE कैमरे पर दिखाई रंगदारी, तो ऐसी सजा दी कि मौत हो गई

Bangladesh News: विवाद की शुरुआत एक महिला से जुड़े मामले के बाद बदशा मिया नामक व्यक्ति पर हुए हमले से हुई. तुहिन ने इस घटना का वीडियो बनाना शुरू किया जिससे नाराज हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से कई वार किए.

Edited By:  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:35 AM IST
तालिबान से भी बदतर हो गया यूनुस का बांग्लादेश.. LIVE कैमरे पर दिखाई रंगदारी, तो ऐसी सजा दी कि मौत हो गई

Mohammad Yunus Govt: यूनुस का बांग्लादेश बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है. हालत यह हो गई कि वहां तालिबान जैसा बर्ताव हो रहा है.पत्रकारों के खिलाफ तो हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और हालिया घटना ने हालात को तालिबान से भी बदतर साबित कर दिया है. गाजीपुर जिले के चंदना चौरास्ता इलाके में 'डेली प्रतिदिनेर कागोज' के रिपोर्टर असदुज्जमां तुहिन की गुरुवार रात धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने दुकानदारों और ठेलेवालों से हो रही रंगदारी वसूली का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया था जिसके बाद हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया.

गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू
असल में 38 वर्षीय तुहिन की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीडिया जगत में गुस्से की लहर दौड़ गई है. गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उपायुक्त रबीउल हसन ने बताया कि घटना के कुछ वीडियो फुटेज और अहम सुराग पुलिस के पास हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू हो गया है. उन्होंने इसे एक पत्रकार की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय हत्या बताया.

धारदार हथियारों से कई वार किए
पुलिस के मुताबिक विवाद की शुरुआत एक महिला से जुड़े मामले के बाद बदशा मिया नामक व्यक्ति पर हुए हमले से हुई. तुहिन ने इस घटना का वीडियो बनाना शुरू किया जिससे नाराज हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से कई वार किए और मौके पर ही उनकी जान ले ली. चश्मदीद दुकानदार खैरुल इस्लाम ने बताया कि तुहिन अपनी जान बचाने के लिए दुकान में घुसे, लेकिन पीछे से आए तीन हमलावरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया जबकि बाहर दो लोग निगरानी कर रहे थे. रोकने की कोशिश करने पर उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई.

यह घटना उस हमले के अगले ही दिन हुई जिसमें 'बांग्लादेशेर आलो' के रिपोर्टर अनवर हुसैन सौरव को रंगदारी की जांच के दौरान बुरी तरह पीटा गया था. सौरव ई-रिक्शा और सीएनजी ऑटो चालकों से वसूली की रिपोर्टिंग कर रहे थे और पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला किया गया. फिलहाल उनकी हालत गंभीर है और उनका इलाज शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो रहा है.

अवामी लीग का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में पत्रकारों के खिलाफ अत्याचार चरम पर हैं. पार्टी के मुताबिक अब तक 412 पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, 39 गिरफ्तार हुए, 1000 से अधिक को नौकरी से निकाला गया, 168 प्रेस कार्ड रद्द किए गए, 101 प्रेस क्लब सदस्यताएं खत्म की गईं, 100 से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज किए गए, 300 पत्रकारों पर विदेश यात्रा प्रतिबंध लगाया गया और कम से कम 10 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, लेकिन किसी को भी न्याय नहीं मिला. Ians Input

Bangladesh news

Trending news

