उगाही के खिलाफ उठाई आवाज तो कर दी पत्रकार की हत्या, यूनुस के राज में जमकर बढ़ रही गुंडागर्दी
उगाही के खिलाफ उठाई आवाज तो कर दी पत्रकार की हत्या, यूनुस के राज में जमकर बढ़ रही गुंडागर्दी

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में उगाही के लिए आवाज उठाने वाले एक पत्रकार की हत्या कर दी गई. पत्रकार तुहिन ने स्थानीय दुकानों और फुटपाथों से हो रही उगाही के खिलाफ आवाज उठाई थी.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 08, 2025, 12:37 PM IST
Bangladesh News: बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के सत्ता में आने के बाद से हिंसा काफी बढ़ गई है. ताजा मामला गाजीपुर इलाके का है, जहां एक पत्रकार की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर लाइव कर उगाही के खिलाफ आवाज उठाई थी. इसके तुरंत बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक पत्रकार की पहचान 38 साल के असदुज्जमां तुहिन के तौर पर हुई है, जो गाजीपुर में स्टाफ रिपोर्टर था.  

उगाही के खिलाफ उठाई आवाज 
'ढाका ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक तुहिन ने गुरुवार 7 अगस्त 2025 की दोपहर चंदना चौरस्ता पर से फेसबुक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने स्थानीय दुकानों और फुटपाथों से हो रही उगाही के खिलाफ आवाज उठाई थी. रात करीब 8 बजे उन्होंने अपने प्राइवेट फेसबुक अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें लोग सड़क को अनियंत्रित तरीके से पार करते दिख रहे थे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद मस्जिद मार्केट के सामने एक चाय की दुकान पर बैठे तुहिन की कुछ युवकों के साथ कहासुनी हो गई.  

ये भी पढ़ें- हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की तुरंत मौत, सीएम ने जताया दुख

तुहिन पर किया धारदार हमला 
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विवाद के दौरान युवकों ने तुहिन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना का एक वीडियो भी फेसबुक पर वायरल हो रहा है. गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बसोन थाने के प्रभारी (OC) शाहीन खान ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा,' हम अभी यह पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि मृतक पत्रकार था या नहीं. पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच चल रही है.'  

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी की सुरक्षा में पहली बार तैनात हुई महिला अफसर, कौन हैं SPG अफसर अदासो कपेसा?

जांच में जुटी पुलिस 
वहीं बसोन थाने के सब-इंस्पेक्टर (SI) जहिरुल इस्लाम ने पुष्टि की है कि मृतक एक मीडियाकर्मी था. तुहिन का शव बरामद कर शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बसोन थाने के प्रभारी शाहीन खान ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद और हमलावरों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश पैदा कर दिया है. ( इनपुट- IANS) 

F&Q  

बांग्लादेश में पत्रकार की हत्या क्यों हुई?
 पत्रकार असदुज्जमां तुहिन ने फेसबुक लाइव में उगाही के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई. 

बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? 
मोहम्मद यूनुस वर्तमान में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं. 

श्रुति कौल

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्री-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिख...और पढ़ें

